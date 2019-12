O Bloco de Esquerda quer substituir a conta de serviços mínimos bancários por uma “conta básica universal”, que seja mais abrangente. É um dos cinco projetos que o partido vai propor à discussão no Parlamento para baixar as comissões da banca, que o partido considera “exorbitantes”.

“Todos os cidadãos têm direito a uma conta básica a preços acessíveis — podem ter outras contas bancárias e serviços bancários, pelos quais pagam a preços normais, mas todos têm conta básica”, propôs Mariana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda, em conferência de imprensa no Parlamento. A ideia é que seja possível acumular a conta básica universal com outras contas e serviços, pelos quais pagaria os preços normais.

Considerando os serviços mínimos bancários como “um dos mais importantes regimes criados”, o BE até considera que foi bem intencionado, mas que “houve sempre travões para se tornasse mais eficaz”, abrangendo hoje apenas 78 mil contas bancárias.

O Bloco de Esquerda quer ainda limitar os custos dos clientes bancários com o MBWay. Mariana Mortágua nota que “os bancos começaram por habituar os clientes a esta aplicação, não cobrando taxas, e agora carregam nas taxas, cobram por pequenas transferências”. Lembrando que “nunca um cliente bancário em Portugal pagou pelas suas operações em multibanco”, a deputada reclama a mesma regra para as plataformas eletrónicos geridas por terceiros.

O partido propõe também que não seja permitida “a cobrança de comissões bizarras”, por serviços “que, na realidade, não são serviços”. Exemplos? “São 50 euros por uma declaração de conta bancária; são 30 euros pela cobrança da prestação do crédito ao banco que os clientes pagam; e são outros tantos se o cliente quiser uma declaração de extrato, ou seja, de fim de dívida ao banco”.

Mariana Mortágua sugere ainda proibir alterações unilaterais às comissões contratuais dos contratos à habitação e dos contratos de crédito ao consumo. E quer que a Caixa Geral de Depósitos garanta “que as suas condições são as melhores do mercado”.

O Bloco de Esquerda entende que “a banca reduziu a sua atividade de crédito de apoio à economia e agora está a ir buscar a sua rentabilidade e os seus lucros transferindo para os pequenos depositantes e pequenos clientes as comissões bancárias”. Está em causa, de acordo com Mariana Mortágua, “o aumento de comissões já existentes ou a criação de comissões onde antes não existiam”, nomeadamente comissões por manutenção de conta; transferências bancárias online; movimentos ao balcão; contas de domiciliação de ordenado e contas pacote “que são mais penalizadoras para aqueles que têm salários ou pensões mais pequenos ou para os jovens”.

“Todas as comissões subiram e os clientes sentem-se impotentes perante o poder dos bancos”, considera Mariana Mortágua, porque “os clientes têm crédito à habitação que os prende àquela instituição bancária; porque na sua zona não há mais nenhum balcão bancário; porque sentem que não têm conhecimento para lidar com os bancos; porque se habituaram ao seu gestor de conta e não sabem como mudar de instituição bancária; ou porque sabem que todas as grandes instituições bancárias fazem o mesmo”.

O partido entende que, depois de os portugueses terem pago, em média, “8,8 milhões de euros em comissões bancárias por dia” entre 2007 e 2019, é altura de mudar novamente a lei. Ao longo destes anos, houve várias alterações legislativas, mas para o Bloco de Esquerda as medidas “foram tímidas”, e “muitas vezes os votos no Parlamento cederam às pressões da banca, impedindo que as leis mais eficazes seguissem em frente”.

“Se a banca tem atividade privada, tem de encontrar fontes de rentabilidade que não passem pela cobrança abusiva de comissões”, disse Mariana Mortágua.