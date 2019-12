O bastonário da Ordem dos Médicos adiantou que o obstetra Artur de Carvalho, que acompanhou a gravidez da mãe do bebé sem rosto, tem um total de 14 processos pendentes na Ordem dos Médicos.

“Estarão em averiguação 14 queixas, foi esta informação que foi dada pelo Presidente do Conselho Disciplinar [do Sul]”, disse Miguel Guimarães ao Observador, após ter sido ouvido, esta manhã, na Comissão da Saúde, a propósito do caso do bebé que nasceu com várias malformações no Hospital de Setúbal.

O bastonário avançou com este dado ainda na audição — mas já no final. Esclareceu depois, em declarações aos jornalistas, que isto lhe foi avançado esta quarta-feira pelo presidente do Conselho Disciplinar do Sul e que “a maior parte” destas queixas chegaram à Ordem dos Médicos depois de ser conhecido o caso do bebé que nasceu com graves malformações no Hospial de Setúbal, no início de outubro.

“Quando esta situação começou, o número de queixas que existia sobre o médico em questão eram cinco, sendo que a mais antiga era de 2013. Entrou a do caso do bebé sem rosto — até fui eu que fiz na altura a queixa — e a partir daí há outras senhoras que tinham feito ecografias com o mesmo médico e que se estão a queixar.”

Estes cinco processos datam de 2013, 2014, 2015, 2017 e 2019. Além destes, contam-se a queixa relativamente ao caso do bebé sem rosto e ainda mais uma, que deu entrada no mesmo dia que a deste bebé — e sobre a qual nada se sabe. Ou seja, desde então, deram entrada mais sete queixas contra Artur de Carvalho, o especialista que entretanto foi suspenso provisoriamente por seis meses pela Ordem dos Médicos.

Miguel Guimarães não adiantou a natureza das queixas, mas sugere que não tenham a mesma gravidade do caso do bebé de Setúbal. “Não me parece que, daquilo que foi dito, que sejam questões tão graves como as que temos aqui em cima da mesa, mas são outras situações que têm de ser analisadas também”.

Recorde-se que o Rodrigo nasceu no dia 7 de outubro, no Hospital de São Bernardo, sem olhos, sem nariz e sem uma parte do crânio. A mãe do bebé foi acompanhada, durante a gravidez, pelo obstetra Artur de Carvalho.

As várias ecografias foram feitas pelo mesmo especialista na clínica Ecosado, que não tem convenção com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT). Facto que só se descobriu após este caso ser notícia e apesar de a clínica aceitar as requisições da mãe do Rodrigo para a realização destes exames sem qualquer custo.