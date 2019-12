Os líderes britânico, francês e canadiano foram apanhados no Palácio de Buckingham da cimeira da NATO, que decorre em Londres, a rirem do presidente norte-americano. Boris Johnson, Justin Trudeau e Emmanuel Macron, sem saberem que estavam a ser filmados e que o som estava a ser captado, nunca referem o nome de Donald Trump, mas percebe-se que é a ele que se estão a referir. Entretanto Trump já reagiu.

This happens at every NATO summit with Trump. Every G7. Every G20. The US President is mocked by US allies behind his back. pic.twitter.com/FWncEM7jVs

— ian bremmer (@ianbremmer) December 4, 2019