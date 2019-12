Estávamos em 2010 e no Porto existia “um marasmo na cultura”. Quem o diz é João Brandão, um dos responsáveis da Associação Porta-Jazz, criada precisamente nesse ano com o propósito de ser um polo de encontro para músicos de jazz na cidade. “Nessa altura a Casa da Música não tinha espaço para receber estes artistas, muitos deles formavam-se na Escola Superior de Música do Porto e depois abandonavam a cidade ou dispersavam. Com a Porta-Jazz procuramos apoiar, estimular e incentivar esta comunidade”, explica João Brandão em entrevista ao Observador.

Com a Porta-Jazz nasceu também um festival homónimo anual que, desde a primeira edição, privilegia projetos originais. Em 2012 surge uma editora própria e a sede do coletivo, junto à Praça da República, funciona como espaço de ensaios, residências artísticas e palco para concertos semanais. “Há uma lógica de criação, primeira experiência, gravação e depois a oportunidade de uma itinerância com outros circuitos e parcerias que estabelecemos noutras cidades.”

Em 2018, o Clubedo integrou o Festival Porta Jazz, mas ganhou vida própria este ano, mantendo a curadoria da associação. É uma espécie de romaria onde a música ocupa vários clubes da cidade que não são vistos como concorrentes, antes pelo contrário. “A ideia da iniciativa é explorar e ocupar estes espaços com uma oferta diferente do que têm habitualmente, entre novas produções, músicos estrangeiros que estão aqui de passagem ou lançamentos de novos trabalhos.”

Ao longo de nove dias, onze concertos vão acontecer em sete moradas diferentes, num percurso que conta também com um encontro de escolas, uma oficina e um concerto homenagem. Hot Five Downtown, Embaixada do Porto, Cinema Passos Manuel, Galeria Mira Fórum ou Ferro Bar são alguns palcos que irão receber Luís Lapa & Pé de Cabra, Trio João, Puzzle, North Camels Large Ensemble, Wiz, Filipe Teixeira Trio “Tao” — que lança o seu novo CD — , Sexteto Mário Santos “bloco A6”, Galip “Cale”, Aladdin Killers, Paula Sousa e Ohad Talmor Trio.

O preço dos bilhetes é de 5€ e pode já marcar na agenda que a 10.ª edição do Festival Porta-Jazz vai realizar-se nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro, no Teatro Rivoli, no Porto.