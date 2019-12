O coletivo de artistas Berru foi o vencedor do prémio Sonae Media Art com o projeto “Systems Synthesis”, que cruza arte, tecnologia e ambiente, foi anunciado esta terça-feira

O anúncio do prémio decorreu no Museu Nacional de Arte Contemporânea, em Lisboa, onde as obras concorrentes estão expostas desde 28 de novembro.

O projeto vencedor assinado pelo coletivo Berru (Bernardo Bordalo, Mariana Vilanova, Rui Nó e Sérgio Coutinho) consiste num sistema biológico de cerca de dois metros de diâmetro, composto por plantas e outras organismos, que foi transportado de um terreno urbano abandonado para o espaço expositivo.

Para a ministra da Cultura, Graça Fonseca, presente no anúncio do prémio, esta exposição tem “um impacto surpreendente” porque cruza a arte com a imagem, com o som, com a palavra e com aquilo que são as preocupações atuais da sociedade, como o ambiente, a comunicação social e as ‘fake news’.

Os artistas finalistas desta terceira edição do Prémio Sonae Media Art, no valor de 40 mil euros, foram Diogo Tudela, Francisca Aires Mateus, Rudolfo Quintas, o coletivo Berru e um grupo constituído por João Correia, Sérgio Rebelo e Tiago Martins.

O Prémio Sonae Media Art tem como objetivo distinguir as formas de criação artística contemporânea que utilizem meios digitais e eletrónicos, nas áreas de vídeo arte, projetos sonoros, projetos de exploração do virtual e da interatividade, bem como propostas de rede, em que poderão estar incorporadas outras formas de arte como a performance, a dança, o cinema, o teatro ou a literatura.

A exposição dos finalistas ficará patente até 02 de fevereiro de 2020.

Nas duas edições anteriores do prémio, os vencedores foram a artista Tatiana Macedo com a obra “1989”, em 2015, e o artista Rodrigo Gomes com a obra “Estivador de Imagens”, em 2017.