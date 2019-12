Natural de Lisboa, Maria Mergulhão nasceu em 1993. Em 2010, com 17 anos, rumou a Londres para estudar Fine Arte, na faculdade de Goldsmiths e na University for Creative Arts. Vivendo sempre no meio artístico, a artista regressou a Portugal em 2016, onde, desde então, reside na zona de Cascais e trabalha no seu estúdio cor-de-rosa na capital portuguesa. Desde 2018, tem-se afirmado no panorama artístico nacional com exposições regulares como, por exemplo, I Drove By You, Hello My _______, e Up Next: It’s Your Life!.