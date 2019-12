Artigo em atualização

Terceiro dia da semana, terceiro dia de julgamento no Tribunal de Monsanto, terceiro momento consecutivo para o Ministério Público chamar como testemunhas elementos ligados ao Sporting como testemunhas: depois de Ricardo Gonçalves (diretor de segurança na Academia que depois da invasão passou exercer funções em Alvalade), Manuel Fernandes, na altura responsável do departamento de scouting dos leões, e Paulo Cintrão, assessor da SAD para a área da comunicação da equipa de futebol, serão ouvidos esta quarta-feira três antigos adjuntos da equipa técnica de Jorge Jesus que não seguiram com o treinador: Raúl José, Miguel Quaresma e Nelson Pereira.

A primeira testemunha começou a ser ouvida poucos minutos depois das 10h. Raúl José estava no corredor do balneário da academia de Alcochete quando, em maio de 2018, os adeptos ali chegaram. “Os primeiros 10 ou 15 indivíduos lançaram umas tochas, agrediram três ou quatro jogadores. Foi um clima de pânico e de terror. Temos dificuldades em perceber o que se passou naqueles quatro ou cinco minutos”, descreveu. “Entraram com tochas, paus, cinto e começaram a distribuir fruta. Um clima de pânico”, repetiu.

Raúl José, apesar de admitir perante o tribunal que não queria recordar muito o que se passou naquele dia, acabou por ser bem descritivo. Contou que depois de ver os adeptos aproximarem-se, que avisou o staff para não fecharem as portas porque Jorge Jesus permanecia no exterior. Revela que os suspeitos começaram por empurrar e mandar tochas e depois foram à procurado dos jogadores. “O Battaglia, o Acuña. Vi que bateram neles e no William”, testemunhou. Segundo ele, Acuña ainda “retaliou um bocadinho” e William, já depois de ser agredido, ainda foi atrás de um invasor pelo corredor. “Penso que o conhecia”. O jogador perguntava-lhe por que razão estavam a fazer aquilo.

A testemunha relatou também o que já outras têm dito: viu baldes pelo ar, alguém com um “cinto à vergastada”, viu “magoarem o Bas” Dost, que acabou por ficar deitado no chão a sangrar. “Perguntei-lhe como ele estava e levei também uma cinturada”, acrescentou.

A procuradora do Ministério Público perguntou-lhe, então, se ouviu ameaças durante estes minutos e o que ouviu. “Ameaças? Não, eles não ameaçaram, bateram. Frases? Nada que ficasse. Dá neste, dá naquele, mas também não quero recordar muito. Já vivi aquilo!”, concluiu. Mas teve que recordar. Mesmo que seja para esquecer quando abandonar a sala do Tribunal do Monsanto, como disse. Sem poupar nas palavras Raúl José lembra-se que depois viu o treinador Jorge Jesus levar “umas bordoadas”. Também garante ter visto o Rui Patrício ser empurrado, “o Montero coitadinho também amochado”.

Acho que vinham mais para o susto, descontrolou-se e depois foi o pânico. Uma pessoa não sabe se têm pistolas ou navalhas”, disse o adjunto.

Na sessão de terça-feira ficou claro que no dia anterior ao ataque, ou seja a 14 de maio de 2018, Bruno de Carvalho tinha feito três reuniões: uma com o staff, outra com a equipa técnica, outra com os jogadores. Terá sido na do staff que perguntou a todos se estaria com ele, “acontecesse o que acontecesse”. Marcando encontro na academia às 16h do dia seguinte. À data todos pensaram que era por causa do despedimento de Jorge Jesus.

Esta quarta-feira, com a primeira testemunha da reunião do staff a falar, esclareceram-se mais questões. Raúl José conta que nesse dia 14, na reunião que teve com o então presidente do Sporting Bruno de Carvalho, em Alvalade, estavam também Jorge Jesus, Mário Monteiro e Marco Sampaio (que continuam a trabalhar com ele). Estava ainda Miguel Quaresma, que também será ouvido nesta sessão.

Na véspera em Alvalade fomos despedidos”, diz

Conta que foram despedidos informalmente. E que Bruno de Carvalho sugeriu mudar a hora de treino porque não sabia se o departamento jurídico tinha tempo para oficializar o despedimento — havia uma questão a tratar relativa à justa causa. Os cinco saíram da reunião a saber que não iam continuar e Raúl foi o primeiro a chegar à academia no dia seguinte. Pouco passava do meio dia e perguntou na portaria se tinham deixado alguma nota de culpa para a sua equipa. Perante a resposta negativa, ligou a Jesus e disse-lhe que iria haver treino.

A reunião em Alvalade decorreu na sequência da derrota com o Marítimo na Madeira. Aqui os adeptos mostraram logo descontentamento com o desempenho da equipa. “Toda a gente viu os problema”, contou a testemunha, lembrando um bate boca entre Acuña e elementos da claque no relvado. No aeroporto “foi Acuña e Battaglia com o Fernando Mendes e mais uns e entrou o Jesus”, recordou.

O que as outras testemunhas já disseram

Olhando para os depoimentos no sétimo e no oitavo dia, e deixando de parte a inquirição a Ricardo Gonçalves que foi mais longa e transversal pelas funções que exercia, é provável que as perguntas se centrem nas questões feitas a Manuel Fernandes e Paulo Cintrão. Ou seja, e por ordem cronológica, a derrota na Madeira com o Marítimo e os incidentes no aeroporto; as reuniões mantidas por Bruno de Carvalho no dia a seguir ao jogo e antes da invasão na ressaca do afastamento da equipa da Liga dos Campeões da temporada seguinte (e a poucos dias da final da Taça de Portugal); e o dia do ataque, com a entrada de vários indivíduos no balneário da equipa principal.

De referir que, em paralelo, a juíza presidente Sílvia Rosa Pires irá também avaliar o requerimento interposto por Miguel Coutinho, advogado do Sporting, para que os oito jogadores que estavam no plantel a 15 de maio de 2018 e que ainda hoje se mantêm no grupo (Luís Maximiano, Ristovski, Coates, Mathieu, Battaglia, Wendel, Acuña e Bruno Fernandes) prestarem declarações por videoconferência ou, numa espécie de plano B, sem a presença dos arguidos na sala. Na semana passada, o advogado dos leões tinha pedido apenas para que os depoimentos fossem feitos em datas diferentes por causa dos dois jogos da equipa de Silas em Barcelos entre domingo e quarta-feira, sendo que a própria juíza referiu na altura que seria melhor encontrar novos dias porque não se justificava que esses oito jogadores fossem ouvidos por videoconferência, como acontecerá com muitos outros hoje no estrangeiro.