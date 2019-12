Acaba de chegar ao mercado o livro “Free, Melania: The Unauthorised Biography”, de Kate Bennett, correspondente da CNN, uma biografia não autorizada que tenta traçar o perfil da primeira-dama dos Estados Unidos. No cargo desde janeiro de 2017, Melania é descrita por Bennett como sendo humilde e como tendo mais poder na Casa Branca do que se pensa. Tanto o The Guardian como o Business Insider analisaram a biografia não autorizada e reuniram um conjunto de informações que constam nas suas páginas.

Melania não é próxima da segunda-dama

No livro, Bennett escreve que a relação entre a primeira e a segunda-dama não é das melhores e recorda a viagem que ambas fizeram ao Texas depois da passagem do furacão Harvey. Das duas uma: ou Melania não convidou Pence para a sua cabine privada a bordo do avião que as levou ou, então, Pence não aceitou o convite, cita o Business Insider. A somar a isso, Melania não removeu os saltos altos quando aterraram, acentuando a diferença de alturas entre as duas mulheres e criando, assim, uma situação algo cómica — Karen Pence estava de sapatos rasos. Segundo a correspondente da CNN que assina a biografia em questão, não é comum Melania usar saltos na companhia e presença de pessoas mais baixas do que ela.

A mensagem do polémico casaco seria para Ivanka Trump

Também a relação entre Melania e Ivanka Trump, filha de Ivana Trump com o atual Presidente dos Estados Unidos, não é das melhores. Madrasta e enteada são “cordiais” uma com a outra, mas nem por isso “próximas”. Nesse sentido, Bennett escreve que o infame casaco que Melania usou quando visitou um centro de detenção de crianças migrantes — o qual levava a mensagem “I really don’t care, do you?” nas costas — tinha apenas um alvo: Ivanka Trump.

Segundo a autora do livro, o casaco de 39 dólares da Zara, marca de apreço de Ivanka, foi uma resposta às constantes tentativas de esta se colar a aspetos positivos da administração de Trump: que tanto será influenciado pela filha como pela mulher. Num artigo publicado na CNN, também ele assinado por Bennett, lê-se que ao fim de anos de uma relação positiva, Melania e Ivanka estão a distanciar-se até porque dividem entre elas os papéis tradicionais de quem acompanha figuras políticas masculinas. A dinâmica entre as duas estará pautada por uma maior fricção agora que Donald Trump é o chefe da Casa Branca.

A autora especula também que nada do que Melania escolhe vestir é acidental e fala ainda sobre alguns padrões tendo em conta o guarda-roupa da primeira-dama. Bennett faz referência a uma teoria em particular: quando Melania e Donald estão zangados, ela opta por usar roupa mais masculina, contrariando os gostos do marido que prefere “vestidos femininos”.

Melania e Trump dormem em quartos (e pisos) separados

O Presidente norte-americano e a mulher dormem em quartos separados na Casa Branca, uma informação que, na verdade, já fora avançada por Michael Wolff no livro “Fogo e Fúria — Por Dentro da Casa Branca de Trump”. Mas há outros detalhes a assinalar: se Donald Trump dorme num quarto no segundo piso da Casa Branca, Melania fá-lo no terceiro piso, num quarto que antes foi ocupado pela mãe de Michelle Obama, Marian Robinson. Confirma-se assim que os Trumps são assim o primeiro casal desde os Kennedys e desde os Johnsons a dormir em quartos separados.

A autora da biografia alega que esta divisão será responsável pelo facto de o casamento entre Donald e Melania durar. “Trump não dormiu em quartos separados com as suas duas outras mulheres. É importante realçar que essas relações não duraram tanto como esta”, escreve Bennett. O The Guardian corrige: o primeiro casamento do atual Presidente dos EUA durou 14 anos, sendo que Trump e Melania estão casados desde 2005.

A primeira-dama será amistosa e humilde

Apesar da postura fria com que tende a comparecer em alguns compromissos públicos, amigos de Melania garantem que esta é uma pessoa amigável e que até comunica com Stephanie Grisham, a atual porta-voz da primeira-dama, por emojis para mostrar o que sente: “felicidade, desilusão ou surpresa”. Os mesmos amigos, citados por Bennett, dizem que o rosto fechado de Melania estará relacionado com a sua educação eslovena.

Melania tem mais poder na Casa Branca do que aquilo que se pensa

Apesar de ter uma agenda oficial muito mais contida do que as outras primeira-damas, Melania tem mais poder na Casa Branca do que aquilo que se pensa, contrariando a imagem que passa cá para fora. Bennett garante que ela “guia pela intuição” e que pode expressar a sua opinião ao Presidente como mais ninguém o pode fazer.