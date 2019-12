A seleção nacional de futebol juntou alguns dos jogadores de Fernando Santos para uma homenagem emocionante ao “melhor selecionador do mundo”, um título atribuído pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS).

No vídeo – que está no You Tube mas foi partilhado na página da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) – Danilo, André Silva, Bruno Fernandes, Quaresma, Bernardo Silva, Rúben Dias, Pepe, Éder, Beto, Nani e claro, Cristiano Ronaldo, utilizaram as palavras do próprio selecionador para uma homenagem sentida ao técnico que liderou a equipa que trouxe para Portugal o primeiro título de campeão europeu (2016) e a primeira Liga das Nações (2019) de sempre.

Entre outros aspetos, os jogadores relembraram as palavras de união do selecionador dirigidas aos jogadores, mas também aos portugueses, já que “sem eles (…) não estaria aqui”. Nesta “galvanizante” homenagem, são citadas frases marcantes do selecionador, proferidas depois da conquista do europeu de futebol, ou em outras conferências de imprensa.

Fernando Santos é selecionador nacional desde 2014, ano em que, após a prestação aquém das expetativas, Paulo Bento deixou o cargo. Desde então Portugal conquistou dois troféus internacionais, algo que nunca tinha acontecido, e está igualmente qualificado para o Campeonato Europeu de Futebol de 2020, que se disputará entre 12 cidades de 12 países ligados à UEFA.

Veja o vídeo abaixo.