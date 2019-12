Começa a saga de jantares de Natal em 3, 2, 1… E agora? Onde ir? O que é que está na moda? E se o grupo é grande? E se ficarem apertados? E se tiver muito barulho? Há muitas questões para as quais não temos resposta. Mas neste quesito do que anda na boca (e no paladar) dos portugueses este ano, temos boas sugestões.

Se tem de organizar jantares festivos de negócios, entre amigos ou até para a família grande, veja as nossas sugestões. Há para todos os gostos, grandes e pequenos. Mas todos têm uma coisa em comum: comer nestes espaços é um luxo. E vale muito a pena reservar um bom lugar este ano.

Montemar

Uma esplanada para o Tejo, uma sala grande e privada para grupos, o melhor peixe de Lisboa (e não só) um conceito descontraído e sem manias para que toda a gente se sinta em casa.

O que comer: Cocktail de Gambas, Filetes de Pescada, Bife à la Crème.

Morada: Rua da Cintura, Armazém 65, Cais do Gás, Lisboa. Tel. 963 342 983

Taberna Moderna

Juntar os amigos num ambiente descontraído para petiscar iguarias enquanto se celebra e conversa? A Taberna Moderna tem menus próprios para partilhar e para grupos e opções vegetarianas. Difícil vai ser arranjar vaga.

O que comer: Lascas de bacalhau fresco confitado, Salmão meia cura, Tártaro de atum rojo.

Morada: Rua dos Bacalhoeiros, 18, Lisboa. Tel. 218 865 039

Café Buenos Aires

Está frio, por isso escolha um ambiente quente. Ou uma viagem à Argentina. Para juntar os amigos num espaço acolhedor bem regado a tango. Tem menus para grupos, se ninguém estiver para escolher, mas também pode aceitar o que de melhor Buenos Aires tem: a tira de carne argentina. De lamber os dedos.

O que comer: Tira de carne Argentina grelhada, Filetes de peixe do mar, Sorrentinos.

Morada: Calçada do Duque, 31B, Lisboa. Tel. 213 420 739

Pap’Açôrda

Alojado no primeiro andar do Time Out Market, é um clássico da cidade que nunca vai sair de moda. A comida é tradicional mas moderna, as salas são grandes – há espaço de sobra para todos os amigos – mas acolhedoras. E está mesmo no centro para terminar a noite num bar a brindar ao Natal.

O que comer: Lombo de atum à portuguesa, Arroz de cabrito no forno, Costeletas de borrego.

Morada: Time Out Market, Avenida 24 de Julho, Mercado da Ribeira, 1º andar, Lisboa. Tel. 213 464 811

Tapa Bucho Gastrobar

No coração do Bairro Alto, está no sítio certo para juntar os amigos, ir cedo para beber um copo no bar – já se sabe que há sempre aqueles que chegam atrasados –, começar a noite com petiscos, boa conversa, convívio descontraído e, enfim, é Natal e é para ir sem tempo.

O que comer: Pato estufado com camarão e rabanete, Camarão frito com cheirinho,Chuletón grelhado.

Morada: Rua Diário de Notícias, 122, Lisboa. Tel. 911 889 185

Bocca

Comer bem e à boa maneira italiana. E em boa companhia, com o Douro como pano de fundo. E se o seu grupo de amigos é daqueles chatos que gosta de escrutinar toda a ementa, aqui há opções que agradam a gregos e troianos, das pizzas aos pratos de carne e peixe. E claro, entradas para dar e vender.

O que comer: Pizzas, Ceviche de robalo, Costeletas de borrego com molho de hortelã e alho.

Morada: Rua do Passeio Alegre, 3, Porto. Tel. 226 170 004

Flow Restaurante & Bar

Provavelmente um dos restaurantes mais giros do Porto, é de passagem obrigatória (e reserva) para juntar os amigos numa cavaqueira de Natal. O ambiente é meio árabe mas não se deixe enganar, vai comer em bom e em grande. Podem pedir da carta ou simplesmente um mão-cheia de pratos e partilhar entre todos.

O que comer: Gnochi de batata, caril de tamboril, gambas e legumes, Caçarola de lulas, Costeletão de novilho grelhado.

Morada: Rua da Conceição, 63, Porto. Tel. 222 054 016

Nogueira’s Porto

Na baixa do Porto, são dois pisos de verdadeira experiência gastronómico para os amantes da (muito boa) carne. E depois desta entrada em grande, tudo o resto não desilude. A sala de refeições é gigante, moderna, dourada e há longos sofás almofadados que convidam a jantares de grupo pela noite dentro.

O que comer: Carret de borrego, Lombo de boi com camarão tigre, Gratin Dauphinois com bacon.

Morada: Rua de Ceuta, 23, Porto. Tel. 308 801 339

Casa D’Oro

Este restaurante é imperdível, sobretudo porque tem uma vista mágica para a ponte da Arrábida. E já bastava se só os olhos comessem. Agora junte-lhe a melhor comida italiana, dois espaços-em-um (pizaria no piso superior e restaurante italiano cá em baixo) e bom ambiente para jantares de grupo e de família.

O que comer: Pizzas, Pastas, Salmão cru temperado, Massa fresca com trufas pretas.

Morada: Rua do Ouro, 797, Porto. Tel. 226 106 012

Fuga Porto

Convide os seus amigos para fugir à rotina, que é sempre uma boa desculpa para juntar toda a gente à volta da mesa. Isto, claro, se o Natal não for por si só suficiente. Aqui é o ponto de encontro perfeito para celebrar, comer até não poder mais, sem muitas esquisitices porque é tudo tradicional português que, nesta altura, sabe sempre bem.

O que comer: Posta de bacalhau com broa, Joelho de porco com arroz de enchidos e grelos, Folhado de alheira vegetariana.

Morada: Rua do Passeio Alegre, Loja 2, Porto. Tel. 226 161 180

