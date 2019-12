O antigo arcebispo sul-africano Desmond Tutu, Nobel da Paz em 1984, foi esta quarta-feira hospitalizado na África do Sul para o tratamento de uma “infeção teimosa”.

Uma declaração emitida quarta-feira pela sua fundação refere que o antigo arcebispo, de 88 anos, foi hospitalizado por uma condição semelhante nos últimos anos. Durante anos, Desmond Tutu foi também alvo de tratamentos para o cancro da próstata.

Embora apareça por poucas vezes em público, Desmond Tutu esteve presente durante a visita do príncipe britânico Harry, da sua mulher, Meghan, e do bebé do casal, Archie, à África do Sul.

Próximo do antigo Presidente sul-africano e ativista Nelson Mandela, Desmond Tutu foi galardoado com o Nobel da Paz em 1984 pelos seus esforços para por fim ao ‘apartheid’ e pela promoção de uma reconciliação racial na África do Sul.