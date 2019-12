Um par de meias, um caderninho catita, um creme cheiroso ou uma caneca sugestiva — o rol de clássicos, no que aos pequenos presentes de Natal diz respeito, é extenso, embora sofra frequentemente de falta de originalidade. É tudo em nome da eficiência orçamental. Multiplicam-se as trocas de presentes, os jantares de Natal e os sorteios de amigo secreto e, de repente, uma ida às compras transforma-se numa espécie de caça à miudeza e à etiqueta que não vai além de um dígito. Exigente? Sem dúvida. Extenuante? Provavelmente, sim. É por isso que damos uma ajuda, na forma de uma seleção de 50 presentes de Natal até 10 euros. Na lista, encontra de tudo, das peúgas bem dispostas ao chocolates, com alguns objetos improváveis pelo meio. Boas compras.