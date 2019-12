Acabou de ser revelado o primeiro trailer do próximo filme da saga James Bond. O filme chama-se “007: Sem Tempo para Morrer”, chega às salas de cinema em abril do próximo ano e o primeiro trailer parece conter alguns dos ingredientes que fizeram desta uma das mais famosas sagas de filmes de ação.

No trailer de” 007: Sem Tempo para Morrer”, começamos por ver o ator Daniel Craig, que tem assumido o papel do espião principal da saga que lhe dá nome (James Bond), a conduzir um carro a grande velocidade, aparentemente em fuga e com perseguidores no encalço. Craig está acompanhado por Léa Seydoux, atriz que interpreta a personagem Madeline Swann e que lhe pergunta: “Porque haveria de te trair?” O espião responde-lhe: “Todos temos os nossos segredos. Só que ainda não chegámos aos teus”.

Ao longo dos pouco mais de dois minutos de duração do vídeo, é possível notar referências às mudanças ocorridas desde os tempos áureos de James Bond — ouvem-se frases como “o mundo arma-se mais depressa do que conseguimos responder” e “o mundo avançou, comandante Bond” — e são apresentadas algumas das novas personagens, como a nova agente 00, interpretada pela atriz Lashana Lynch, e o vilão do filme, interpretado pelo ator (e vencedor de um Óscar pela interpretação de Freddie Mercury em Bohemian Rhapsody) Rami Malek. Há, claro, tiros, desconfianças quanto a traições, indícios de romance e violência como em qualquer outro bom teaser dos filmes da saga Bond.

Realizado por Cary Joji Fukunaga, o filme tem a seguinte sinopse: “Em ‘007: Sem Tempo para Morrer’, o 25º filme da saga, James Bond deixou o serviço ativo e está a desfrutar de uma vida tranquila na Jamaica. Mas a sua paz termina rapidamente quando o seu velho amigo Felix Leiter, da CIA, aparece com um pedido de ajuda. A missão de resgatar um cientista raptado acaba por ser bastante mais traiçoeira do que o esperado, o que leva Bond a perseguir um misterioso vilão, armado com uma nova tecnologia perigosa.”