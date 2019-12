A Autoridade Tributária mais que duplicou o número de contribuintes individuais de elevada capacidade financeira para efeitos de cobrança de impostos. A novidade foi dada pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais no Parlamento esta quarta-feira. António Mendonça Mendes revelou que com a troca de informação internacional e transfronteiriça e os saldos bancários, o cadastro individual destes grandes contribuintes aumentou em 921 face aos 758 já detetados. Entram nesta categoria contribuintes com rendimentos a partir dos 750 mil euros ou com património imobiliário superior a cinco milhões de euros.

O número destes contribuintes é agora mais próximo dos dois mil (na verdade quase 1700) do que do “número mágico” de mil que era sempre apontado, sublinhou na audição sobre o relatório de combate à fraude e evasão fiscal de 2018. António Mendonça Mendes acrescentou que a troca de informação internacional permitiu ainda detetar 5800 grandes contribuintes, aqui incluindo empresas, que não tinham declarado 82 milhões de euros de rendimentos relativos ao ano de 2016. Este resultado foi obtido apenas com 26.500 notificações.

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais assinalou ainda que a unidade dos grandes contribuintes é fundamental na medida em que concentra cerca de metade da receita fiscal cobrada no país. Na leitura do governante, o aumento da receita fiscal em 2018 de 4,7%, sem uma subida das taxas — no IRS até houve uma descida — “significa que estamos a conseguir chegar aos objetivos que nos propomos”.

António Mendonça Mendes referiu ainda que a primeira obrigação da AT é “simplificar a vida dos contribuintes” sobre a forma como podem ser cumpridos os pagamentos. Mas “há sempre aqueles que não querem cumprir e que tentam não cumprir. Não são a maioria, mas temos de ser implacáveis para defender os que são cumpridores”.