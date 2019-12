A companhia aérea norte-americana United Airlines anunciou na terça-feira que encomendou 50 aeronaves Airbus A321 XLR no valor de 6,5 mil milhões de dólares (5,87 mil milhões de euros) para substituir os Boeing.

Os aviões, que serão entregues a partir de 2024, substituem a frota envelhecida de Boeing 757-200, especificou o grupo, que troca a norte-americana pela fabricante europeia.

A Boeing tem procurado garantir o levantamento da proibição de utilização global dos 737 MAX após as duas tragédias que resultaram em 346 mortos. Atualmente não possui aviões novos para competir com a Airbus no segmento de mercado intermediário — entre o médio e longo curso — ocupado pelo A321XLR.