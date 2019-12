O primeiro-ministro português, António Costa, recebe esta quinta-feira, em encontros separados, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

Mike Pompeo antecipou para quarta-feira uma visita de trabalho de dois dias a Lisboa, inicialmente prevista para sexta-feira.

Ainda durante a manhã desta quinta-feira, depois de ser recebido pelo primeiro-ministro António Costa, o secretário de Estado Mike Pompe reúne-se com o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e com o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho.

Neste encontro de trabalho serão discutidas as relações bilaterais, com destaque para a 42.ª Comissão Bilateral Permanente, que se realizará no próximo dia 17. Serão igualmente abordados temas multilaterais e regionais, como a NATO e a situação na Venezuela.

Após a passagem por Portugal, o chefe da diplomacia norte-americana segue ainda hoje para Marrocos.

Inicialmente, a diplomacia norte-americana tinha anunciado, em 27 de novembro, que Mike Pompeo estaria em Lisboa na sexta-feira (dia 6 de dezembro), após passagem pelo Reino Unido e por Marrocos.

Pompeo e Netanyahu, que também chegou na quarta-feira a Lisboa, mantiveram ao fim da tarde desse dia um encontro em que o primeiro-ministro israelita elogiou as sanções dos Estados Unidos contra o Irão, e disse que a pressão financeira fez aumentar os protestos contra a influência de Teerão no Médio Oriente pedindo medidas mais duras.