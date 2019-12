Passaram-se dez meses desde a morte de Lagerfeld e Virginie Viard já vai no quarto desfile sem a orientação do mestre. Ainda assim, o legado de Karl continua a pairar sobre a Chanel, a começar pela própria ocasião. Há 18 anos que a maison apresenta uma coleção fora do calendário de desfiles estabelecido. Chama-lhe Métiers d’Art e foi uma invenção do próprio Karl, com o intuito de enaltecer os virtuosos artesãos da casa, dos bordados às plumas, passando por plissados, aplicações de pedras, sapatos, luvas, chapéus e toucados. Esta quarta-feira, no Grand Palais, em Paris, a Chanel voltou a provar que domina a arte do atelier como ninguém.

O desfile contou com a participação de Sofia Coppola. A realizadora assinou o cenário, uma recriação do apartamento de Gabrielle Chanel, onde, há quase 100 anos, aconteceram as primeiras apresentações públicas da marca. A escadaria e os espelhos foram os elementos chave, projetados para desembocar numa passerelle alcatifada, estendida sob lustres grandiosas. Apresentada a coleção de 2020, as opiniões são unânimes — Viard procura um regresso às raízes da maison através da imagem e da vivência da sua própria mentora.

Aos primeiros coordenados, a herança Chanel, com casacos de tweed, fitas de seda e correntes douradas. Seguiram-se manifestações dos elétricos anos 80, com looks monocromáticos e fortes e cores açucaras misturadas com preto. Ao mesmo tempo, Virginie Viard continua a simplificar a silhueta, aproximando-a muito mais de um guarda-roupa quotidiano.

Como em qualquer grande desfile, este contou com as suas estrelas. Gigi Hadid e Kaia Gerber desfilaram, assim como a portuguesa Maria Miguel, que continua a fazer carreira na passerelle da Chanel. Na primeira fila, o cenário não esteve menos estrelado. Kristen Stewart, Lily-Rose Depp e a mãe, Vanessa Paradis, Penelope Cruz, Marion Cotillard, Isabelle Adjani e Rashida Jones assistiram ao desfile desta quarta-feira, em Paris.

Na fotogaleria, veja imagens do desfile Métiers d’Art da Chanel, em Paris.