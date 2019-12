O YouTube divulgou a lista dos vídeos mais populares da plataforma, em Portugal, durante 2019. A liderar a categoria dos vídeos não musicais está a youtuber Mafalda Creative com a paródia “A Rainha da Net#”. Entre os musicais, são os artistas brasileiros Anitta e Kevinho que lideram, com a canção “Terremoto”.

Os vídeos mais populares em Portugal (excluindo os de música)

Mafalda Creative: “Rainha da Net – Paródia (Thank U, Next – Ariana Grande)”

ON Music: “TICOLÉ É MUITO BOM !”

Angie Costa: “NAMORADO REAGE AO MEU VIDEOCLIPE POLÉMICO”

Pedro Teixeira da Mota: “impasse”

Carlos Coutinho Vilhena: “o resto da tua vida __ a descoberta (I)”

A Escola: “EDY | Ep. 4 Baile de Finalistas”

TVI 24: “Joacine Katar Moreira entrevistada por Ricardo Araújo Pereira”

Wuant: Temos” algo para vos contar”

João André: “10 COISAS QUE NINGUÉM CONTOU DOS MORANGOS”

Miguel Paraíso: “Tou em primeiro – PARÓDIA BENFICA”

Os 10 vídeos de música mais populares em Portugal

Anitta & Kevinho: “Terremoto”

Wet Bed Gang: “Bairro” Prod. LHAST

Plutonio: “Meu Deus”

Deedz B & Deejay Telio: “Meu Ego”

Matias Damasio: “Teu Olhar”

NENNY x i.M: “SUSHI”

Deejay Telio: “Com Licença feat. Bispo”

Djodje: “Atrevido” [Prod. by Mr. Marley]

Daddy Yankee & Snow: “Con Calma”

Plutonio: “1 de Abril”

O YouTube explica que a classificação final de cada vídeo desta lista é determinada por uma combinação de fatores como o número de gostos, partilhas e comentários. A avaliação inclui também a velocidade do crescimento do vídeo e se este continua a atrair atenção ao longo do tempo.