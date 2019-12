Duas pessoas ficaram feridas num despiste ocorrido ao início da manhã desta quinta-feira na Autoestrada do Norte (A1), junto a Coimbra, disse à Lusa fonte do Centro Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Coimbra.

Segundo a mesma fonte, o alerta para o despiste foi dado às 7h45 e o acidente, que ocorreu no sentido Norte-Sul, obrigou ao corte de uma das faixas de rodagem.

As vítimas tiveram de ser desencarceradas pela equipa dos Bombeiros Voluntários de Coimbra

Pelas 9h estavam no local duas ambulâncias do INEM — que assistia as vítimas –, a GNR, Bombeiros Voluntários de Coimbra e uma equipa da Brisa.