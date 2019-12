Um soldado da marinha dos EUA matou a tiro dois trabalhadores do estaleiro da base naval de Pearl Harbor, no Havai, acabando por se suicidar de seguida.

Há ainda outro ferido a registar deste incidente, que aconteceu pelas 14h30 locais (00h30 de Lisboa) desta quarta-feira.

São desconhecidos os motivos que levaram aquele soldado da marinha norte-americana a protagonizar este tiroteio.

Para já, ainda não é conhecido o nome do atacante. Ainda assim, na conta oficial da Joint Base Pearl Harbor-Hickam, é referido que “o atirador foi identificado como um soldado da marinha do sexo masculino” que estava destacado numa missão no navio USS Columbia.

The shooter has been identified as a male U.S. Navy Sailor assigned to the USS Columbia (SSN 771). The incident took place at approximately 2:30 p.m. in the vicinity of the shipyard’s Dry Docks 2 and 3. The base is no longer in lockdown. 4/5

— Joint Base Pearl Harbor-Hickam (@JointBasePHH) December 5, 2019