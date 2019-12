Dos pés de Sérgio sai tudo. Até o primeiro golo da carreira de Saravia (a crónica do Casa Pia-FC Porto)

Mateus Uribe, ou Matheus como prefere ter em cima do número 16 nas costas, foi o último reforço a chegar ao FC Porto mas nem por isso deixou de ser o primeiro a dar nas vistas. Sim, Marchesín não demorou a destacar-se como sucessor de Iker Casillas na baliza dos dragões. E sim, Marcano assumiu mal chegou a titularidade que alguns nem se lembram que perdeu durante um ano quando decidiu sair para a Roma. E sim, Luis Díaz foi ganhando uma certa preponderância por ter características de apoio ao ataque diferentes de Corona ou Otávio. Mas o colombiano, que também encontrou o seu espaço de forma natural, trazia algo diferente ao futebol dos dragões, como se viu e bem no triunfo dos azuis e brancos na Luz, frente ao Benfica. A partir daí, tornou-se indiscutível.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Casa Pia-FC Porto, 0-3 2.ª jornada do grupo D da Taça da Liga Estádio de Pina Manique, em Lisboa Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga) Casa Pia: Vanderlaan; David Rosa, Pedro Machado, Caio Marcelo, Simão; Kikas (Sávio, 78′), Rodrigo Dantas, Jean, Kenidy (Jorge Ribeiro, 74′); Evandro Roncatto e Sountoura (Jeka, 66′) Suplentes não utilizados: Rafael, Joel, Lucas e Martim Treinador: Rui Duarte FC Porto: Diogo Costa; Saravia, Mbemba, Diogo Leite, Wilson Manafá (Tomás Esteves, 75′); Sérgio Oliveira, Bruno Costa (Fábio Silva, 75′), Matheus Uribe; Luis Díaz (Corona, 70′), Nakajima e Soares Suplentes não utilizados: Marchesín, Marcano, Loum e Zé Luís Treinador: Sérgio Conceição Golos: Saravia (50′), Luis Díaz (69′) e Soares (72′) Ação disciplinar: nada a registar

Não tendo as mesmas características de Herrera, Uribe tornou-se o melhor amigo de qualquer elementos do meio-campo para a frente: Danilo tinha em Uribe o melhor amigo pela capacidade de ser a primeira zona de pressão no corredor central depois dos avançados; os alas tinham em Uribe o melhor amigo pela inteligência em gizar aquelas triangulações que libertavam sempre uma unidade para fazer o último passe; os avançados tinham em Uribe o melhor amigo porque muitas vezes era o colombiano que surgia nas suas zonas para criar interrogações à defesa contrária nas suas movimentações. Ainda assim, toda esta afirmação só aconteceu porque um dos principais destaques do FC Porto no arranque da temporada teve uma lesão com alguma gravidade: Sérgio Oliveira.

“Ah, é verdade, o Sérgio…”. Chegados a dezembro, o médio somava apenas 270 minutos no conjunto principal, entre a qualificação para a Liga dos Campeões, o Campeonato e a Taça de Portugal. No entanto, foi ele que marcou, de livre direto, o único golo dos dragões em Krasnodar. Depois, sofreu uma primeira lesão com os russos, em casa. Dois meses depois, voltou mas acabaria por sofrer novo problema físico contra o Ac. Viseu, jogando pela equipa B. Hoje, Sérgio Oliveira aparece de novo como uma referência da equipa. De cabeça levantada, com confiança mais do que redobrada, a capitanear os companheiros no braço e no campo. Uribe pode ter recuperado moral no jogo em que os ex-proscritos pediram desculpa pela saída noturna com golos mas foi o português que se destacou.

Um pouco como tinha acontecido no jogo da Taça de Portugal com o Coimbrões (com a devida proporção, de ser um adversário do Campeonato de Portugal e não da Segunda Liga como o Casa Pia), a seriedade do FC Porto logo a abrir inclinou o campo a favor dos azuis e brancos, com Soares a rematar duas vezes com algum perigo ainda nos cinco minutos iniciais e Nakajima, em mais um dos habituais movimentos entre linhas a encontrar espaço para a meia distância, a atirar também ao lado (10′). Com zonas de pressão altas e a tal “seriedade, humildade e forma de jogar à procura do resultado” que Sérgio Conceição pede frente a equipas de escalões inferiores para evitar surpresas, os azuis e brancos tinham o domínio completo quase sempre no meio-campo contrário.