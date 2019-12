A agência de rating Fitch considera que haverá consolidação no setor bancário português a longo prazo, face à pressão sobre as receitas dos bancos e à necessidade de criar instituições mais resilientes.

No relatório esta quinta-feira divulgado sobre os bancos da Europa ocidental, a Fitch considera que as receitas dos bancos portugueses continuam sob pressão devido a baixas taxas de juro, concorrência e crescimento limitado do crédito, afirmando que para compensar os bancos têm de investir mais em tecnologia (digitalização), alterar modelos de negócio, reduzir custos e fazer “parcerias com outras instituições financeiras”.

“A longo prazo, acreditamos que o setor bancário português passará por uma nova fase de consolidação, que deverá resultar em mais modelos de negócios resilientes e positivos para os perfis de crédito dos bancos”, afirma a agência de notação financeira.

A concentração e a consolidação do sistema bancário português é um tema que tem estado em debate no setor, com vários operadores do mercado a considerarem que a necessidade de os bancos reduzirem custos, de responderem a novos operadores que entram no setor, assim como o abrandamento da economia e os baixos juros, podem levar a mais operações de concentração, com fusão de bancos. Aliás, é conhecido que vários responsáveis europeus têm dado a entender que veriam com bons olhos a consolidação bancária, não só em Portugal como na zona euro.

No início de julho, numa conferência internacional em Lisboa, o presidente do Mecanismo Único de Supervisão do Banco Central Europeu (BCE), Andrea Enria, considerou que a dimensão adequada do setor bancário é “difícil de avaliar”, mas que “parece ser claro que o setor bancário europeu continua a ser muito grande” e a precisar de consolidação.

Ainda segundo o relatório desta quinta-feira da Fitch, já no curto prazo, em 2020, é esperado que os bancos portugueses continuem a apostar na redução dos ativos tóxicos, como crédito malparado.

A agência estima que o setor bancário português reduzirá o rácio de crédito malparado para 5% ou 6% do total em dois a três anos, face aos 9% de fim de junho de 2019, através de medidas como vendas de carteira de crédito ou abate ao ativo.

Espera ainda que os bancos, em 2020, reduzam outros ativos problemáticos, como exposição a imóveis e fundos de reestruturação, onde considera que até agora os progressos foram limitados.