Joe Berardo perdeu os recursos que interpôs quando o Tribunal da Comarca de Lisboa e o Juízo Central Cível do Tribunal do Funchal mandaram arrestar dois apartamentos e um hotel do comendador a pedido da Caixa Geral de Depósitos, a quem deve perto de 400 milhões de euros. A notícia foi confirmada ao Observador por uma fonte ligada ao processo: Joe Berardo vai recorrer.

Em junho, o Tribunal da Comarca de Lisboa arrestou um T5 de 430 metros quadrados na Avenida Infante Santo, avaliado em 2,5 milhões de euros. Também foi arrestado outro apartamento, na Lapa, avaliado em 1,5 milhões de euros. Um mês depois, o Juízo Central Cível do Tribunal do Funchal arrestou o Monte Palace Tropical Garden, uma propriedade com 70 mil metros quadrados doada pelo empresário à Fundação Berardo em 1988 e está avaliada em dezenas de milhões de euros.

O empresário recorreu nos três casos, mas ficou a saber esta semana que perdeu os três. Agora vai avançar com um segundo recurso.