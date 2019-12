A cantora e compositora norte-americana de ascendência colombiana Kali Uchis vai atuar no festival de música português Super Bock Super Rock, no próximo ano. Uchis junta-se assim aos — também já confirmados — Foals no palco principal a 18 de julho, o último dia de concertos do festival. Para o primeiro dia, 16, está já anunciada uma atuação do rapper e cantor ASAP Rocky.

Com 25 anos, Kali Uchis é considerada uma das principais cantoras de pop e R&B eletrónico dos Estados Unidos da América. Editou a sua primeira mixtape em 2012 — já depois de ter aprendido a tocar saxofone e de ter sonhado tornar-se realizadorea de cinema —, mas foi no ano passado, com a edição do primeiro disco Isolation, que firmou o seu nome no panorama da música norte-americana, começando a atuar em palcos maiores e vendo o álbum ser eleito um dos melhores de 2018 por diversas publicações musicais.

A cantora que acabou de lançar um novo tema poderá vir a ter um novo álbum até à altura do concerto em Portugal, mas quanto a isso ainda não há certezas.

No último ano, precisamente aquele em que regressou à Herdado do Cabeço da Flauta, no Meco (onde teve alguns dos seus anos áureos, tendo decorrido nos últimos anos em Lisboa), o Super Bock Super Rock teve concertos de Lana Del Rey, Cat Power, The 1975, Kaytranada, Migos e Janelle Monáe, entre outros.