Dois países escolherem Portugal como palco para uma reunião de trabalho, não é propriamente novidade, lembra o Presidente da República. E até dá o exemplo do que aconteceu… no tempo da ditadura. Esta quarta feira, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, agendaram uma reunião em Lisboa, com temas quentes à mesa como a promessa de anexação do Vale de Jordão e a situação no Irão. Um encontro polémico que já levou a esquerda a condená-lo publicamente.

Numa visita ao norte do país, Marcelo recorda o exemplo de 1971: “Não é a primeira vez que isso acontece. Estou a pensar no tempo da ditadura, era presidente do Conselho de Ministros Marcelo Caetano, houve um encontro nos Açores entre o presidente Nixon (EUA) e presidente Pompidou (França). Queriam tratar de problemas que não tinham a ver com Portugal, queriam tratar problemas entre eles”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, acrescentando que esta é uma realidade que “não passa” pelo chefe de Estado, mas sim “por contactos governamentais”.

Ao contrário do que aconteceu na Cimeira das Lajes, o presidente diz que no exemplo que deu “Portugal não estava envolvido”, realçando não ter mais informação sobre o encontro, uma vez que se encontra numa visita ao norte do país. “Estou aqui no norte, a realidade está a ocorrer em Lisboa, portanto, saberei para a semana na audiência com o Primeiro Ministro. Neste momento não tenho mais informação.”

Precipitação, a inimiga da regionalização

Confrontado sobre a o processo de regionalização, assunto sobre o qual vários partidos políticos se pronunciaram esta semana, o Presidente da República reforça o que tem dito nos últimos tempos.

O que tinha a dizer, disse em frente a 400, 500, 600 autarcas representantes de todo o país e eles sabem qual é o meu pensamento (…) quem quer a regionalização não deve precipitar-se, porque a precipitação pode ser o grande obstáculo à regionalização. Quem não quer a regionalização, naturalmente é-lhe indiferente a precipitação.”

Marcelo volta a afirmar que caso se pretenda “um modelo virado para o futuro, diferente do modelo de há 20 anos, com cabeça tronco e membros e não pondo o carro a frente dos bois, então é preciso não cometer erros de percurso e não cometer precipitações”.

Sobre o facto de Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, e Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, terem considerado, na passada terça-feira, Marcelo Rebelo de Sousa o principal entrave ao processo de regionalização, o Presidente da República diz que não comenta autarcas isolados e que se limitou “a dizer uma coisa muito simples”.

Limitei-me a dizer uma coisa muito simples, que é de bom senso, e disse-o em frente a centenas de presidentes de câmara que perceberam e reagiram, aplaudindo. Para quem quer fazer a regionalização, e ali pareceram-me ser a maioria dos autarcas, tudo o que seja uma precipitação será o principal obstáculo”, sublinhou.

O Presidente da República esteve esta manhã na Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional Do Norte e almoçou na escola EB 2.3 Dr. Carlos Pinto Ferreira, em Vila do Conde, considerada a melhor escola pública classificada no rankings dos percursos diretos de sucesso.