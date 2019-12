A presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, acionou a votação para a destituição do Presidente dos EUA, Donald Trump, que acusa de “ter abusado do seu poder para extrair benefícios políticos”.

Este era um passo esperado, mas também uma formalidade necessária, no processo de impeachment iniciado pela maioria do Partido Democrata na Câmara dos Representantes contra Donald Trump. O processo deve agora culminar numa votação a acontecer perto do Natal, onde o cenário mais provável é a Câmara dos Representantes declarar Donald Trump como culpado. Cumprido esse passo, o processo de impeachment transita para o Senado, mais favorável ao Presidente, já que ali o Partido Republicano está em maioria.

“Está em causa a nossa democracia. O Presidente não nos deixou outra escolha a não ser agirmos, porque ele, mais uma vez, está a tentar corromper umas eleições para seu próprio benefício”, disse Nancy Pelosi. “O Presidente usou os seus poderes de forma abusiva, prejudicando a nossa segurança nacional e pondo em causa a integridade das nossas eleições.”

Em causa estão as suspeitas de Donald Trump ter tentado utilizar um pacote de assistência militar à Ucrânia em troca de um anúncio por parte do Presidente daquele país de que iria se aberta uma investigação sobre a passagem do filho de Joe Biden, o democrata que as sondagens dão como favorito a defrontar o atual Presidente nas eleições de 2020, por uma empresa energética em Kiev.

Esta quinta-feira, ainda antes do anúncio de Nancy Pelosi ter feito o seu anúncio, Donald Trump já tinha acudido ao Twitter para falar sobre o impeachment.

“Os inúteis democratas tiveram um dia historicamente mau ontem na câmara. Eles não têm argumentos para um impeachment e estão a prejudicar o nosso país. Mas nada disto lhes importa, eles estão loucos”, escreveu.

…..trial in the Senate, and so that our Country can get back to business. We will have Schiff, the Bidens, Pelosi and many more testify, and will reveal, for the first time, how corrupt our system really is. I was elected to “Clean the Swamp,” and that’s what I am doing!

