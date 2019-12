A PSP deteve novamente na madrugada desta quinta-feira um dos três fugitivos do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, Hugo Saraiva, avança a TVI24. Cinco meses depois de ter saído em liberdade, foi detido mais uma vez por furto qualificado.

Segundo a estação televisiva, Hugo Saraiva tentou assaltar um motorista da Uber por volta da 1h30. Sem sair da viatura, o motorista agarrou o suspeito pelo braço e arrancou com o carro até à esquadra do Infante, no Porto. Ao gritar por ajuda ao chegar, os agentes da PSP procederam de imediato à detenção do suspeito.

Hugo Saraiva, “Schevchenko”, de 20 anos é um dos três homens que em 2018 fugiram do TIC do Porto após lhes ter sido decretado prisão preventiva por roubarem e agredirem idosos no Porto. Hugo Saraiva cumpriu uma pena de prisão efetiva de nove meses de prisão, tendo saído em liberdade há cinco meses.