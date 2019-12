O Tarraco é o topo de gama da Seat, o fabricante espanhol do Grupo Volkswagen. Como SUV que é, assume-se como um dos veículos da moda para os condutores europeus (e portugueses), com o seu generoso habitáculo a poder receber até sete passageiros, repartidos por três filas de assentos. A novidade é que passa a estar disponível com a motorização 1.5 TSI de 150 cv, o que lhe permite ser proposto por um valor mais acessível.

A nova versão do Tarraco continua a esgrimir os mesmos argumentos das restantes, a começar pelo habitáculo espaçoso, onde por “artes mágicas” pode surgir uma terceira fila com bancos do fundo da bagageira, capaz de acolher mais dois passageiros quando é necessário, para desaparecerem de novo quando já não são precisos. Isto permite que a mala ofereça em condições normais uns impressionantes 760 litros, que crescem para 1.920 litros com o rebatimento da segunda fila de bancos.

O novo motor é dos mais recentes do grupo alemão, com 1,5 litros divididos por quatro cilindros, usufruindo de injecção directa de gasolina e turbocompressor. Ao debitar 150 cv, e uma força de 250 Nm logo a partir das 1.500 rpm, valor que se mantém estável até às 3.500 rpm, esta unidade é capaz de levar o Tarraco até aos 198 km/h, necessitando apenas de 9,5 segundos para ir de 0-100 km/h.

Com apenas tracção à frente, o que lhe permite ser Classe 1 nas auto-estradas, o Tarraco 1.5 TSI está equipado com uma caixa de sete velocidades automática DSG, com dupla embraiagem, o que permite uma utilização mais confortável, ou mais desportiva, caso se opte por controlar a troca de mudanças de forma manual através das patilhas colocadas junto ao volante.

Fabricado na Alemanha, em Wolfsburg e com um consumo médio anunciado de 7,1 litros de gasolina, segundo o WLTP, o Tarraco 1.5 TSI DSG é disponibilizado com cinco ou sete lugares e dois níveis de equipamento, o Style e o Xcellence. O preço da versão mais acessível é de 38.759€, o que lhe confere uma vantagem ligeiramente superior a 3.000€ face ao mesmo SUV equipado com motor a gasóleo, com a mesma potência.