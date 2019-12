O que é que todos os adolescentes têm em comum? Eles dominam o mundo. Criam tendências, mandam nas redes sociais, querem tudo, mas, na verdade, também não gostam de nada. E apostamos que escolher um presente para os adolescentes da sua família é o pior da sua lista. Aquele item que está a deixar para o fim, porque não se quer preocupar com isso agora. Se lhe oferecer uns ténis, serão suficientemente cool para lhe agradar? E música? Concertos? Um gadget? Perfumes? Maquilhagem? Mas o que é que eles gostam, afinal?

Estamos aqui para ajudar. Falámos com os experts neste tema, que é como quem diz, com outros adolescentes. E temos, na fotogaleria, as melhores sugestões para este Natal:

Ídole, de Lancôme, é o perfume para a nova geração de raparigas, para as sonhadoras que vão conquistar o mundo. É a cara da sua filha, não é? PVP. 85€ (50ml). 10 fotos

