Três homens encapuzados estão em fuga depois de terem tentado roubar uma viatura, esta madrugada, na Parede, em Cascais. A notícia foi avançada pela TVI24. O incidente ocorreu por volta das 02h30, mas o carjacking acabou por não se concretizar.

Os homens entraram no carro pelas portas traseiras e disseram à pessoa que estava no interior da viatura que estavam armados. A vítima, que tinha o carro estacionado perto da sua casa, conseguiu fugir e levar as chaves consigo, impossibilitando assim o roubo.

Frustrado o carjacking, os assaltantes puseram-se em fuga, levando a carteira da vítima.

