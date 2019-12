PUMA x Selena Gomez

Enquanto os fãs aguardam a chegada do novo álbum de Selena Gomez (é já a 10 de janeiro), o aquecimento inclui algumas novas entradas no guarda-roupa. A terceira coleção entre a cantora e a PUMA volta a trazer a palco uma combinação entre estilo e conforto. Quanto à paleta de cores, é discreta e aposta em azul marinho, rosa, prateado e branco, contemplando ainda algumas variações. Outra boa nova é o regresso de dois dos modelos preferidos dos seguidores de Gomez, as SG Runner e as icónicas Cali. A linha outono/inverno 2019 SG x PUMA foi lançada em todo o mundo a 1 de dezembro e encontra-se nas lojas da marca, em espaços selecionados e na morada online.

Pop up store Josefinas

Depois de ter chegado pé ante pé ao Minho, a 30 de novembro, a Josefinas desce à capital portuguesa. É este sábado, 7 de dezembro, que as delicadas sabrinas ou as combat boots prontas para todos os terrenos se mostram em formato pop up entre as 11h00 e as 18h00, no cenário do hotel H10 Duque de Loulé (Av. Duque de Loulé 81-83, 1050-088, Lisboa). Tal como aconteceu em edições anteriores, vai ser possível agendar 30 minutos de atendimento personalizado no site da marca portuguesa.

Juliana Bezerra x Um Pequeno Gesto

A primeira fornada voou a altíssima velocidade, portanto é melhor apressar-se. Seja em prata (€60) ou em prata dourada (€70), o resultado é sempre mbilo (ou coração no dialeto Changana). Uma parceria entre a joalheira Juliana Bezerra e Um Pequeno Gesto, a organização não governamental para o desenvolvimento que nos últimos quinze anos se tem dedicado a melhorar a qualidade de vida de crianças desfavorecidas em Moçambique. A peça está disponível no atelier de Juliana Bezerra, no Páteo Bagatela, em Lisboa.

Hermès Carré Club

Se tem uma escala prevista para Paris nos próximos tempos tome nota: Após um périplo mundial que passou por destinos como Nova Iorque, Milão, Toronto, Singapura e Los Angeles, o Hermès Carré Club, uma instalação interativa, chega agora num inovador formato ao Carreau du Temple da cidade luz. Fiéis a uma tradição encetada em 1937, os carrés Hermès são a pedra de toque desta experiência aberta ao público e que permite o contacto com o saber e arte dos artesãos e designers da maison, cujo know how aqui dialoga através de workshops com os visitantes. A entrada é gratuita mas deve fazer marcação prévia.

Bela Silva x Monoprix

Por falar em Hermès, com uma carreira construída sobre cerâmica e azulejo, Bela Silva foi a primeira portuguesa a desenhar um lenço para a prestigiada marca. Dessa arte estampada num quadrado de seda passamos agora para outra colaboração, com lançamento previsto para 1 de abril de 2020. Mais decorativas ou funcionais, a artista prepara-se para assinar uma gama de cerâmica para a cadeia gaulesa Monoprix, inspirada nas faianças do século XVIII e nas fábulas de La Fontaine. A venda será feita em exclusivo nos espaços da marca.

Mickey Forever Young

É uma edição limitada, disponível até dezembro de 2020, 100% feita de cerâmica e com metais preciosos, que ainda por cima se junta aos festejos dos 90 anos do rato mais célebre do mundo. Mickey Forever Young é a peça com 50 centímetros de altura (4.059 euros) criada pela designer Elena Salmistraro para a marca Bosa, cujo resultado encontra na QuartaSala. Uma preciosidade para manter a uma distância de segurança dos petizes mais afoitos.

Notebook Botaniste

Não sabe o que fazer com as giestas? Eis o caderno de botânica em modo de bolso que permite aos pequenos grandes amantes de plantas preservar as mais delicadas folhinhas. O preço destas criações da Arminho Studio ronda os 8 euros e tanto se junta facilmente a uma lista de presentes para amigos secretos como serve, sem segredos nenhuns, para se presentear a si próprio.

Aprés Sky

Arrumada a roupa de banho temporariamente no fundo da gaveta, é tempo de neve e malhas. A marca portuguesa Açaí com Granola lança-se numa coleção aprés sky, para aconchegar as aventuras dos próximos meses. Produzida em Portugal, ganha forma a partir de dead stock, lã e algodão que estão parados em fábrica e que assim se salvam de eventual destruição. Há duas camisolas disponíveis, uma pensada para início de estação, em algodão e com uma cor, e a mais quente em lã e duas cores, para os dias mais frios de inverno. A nova coleção já está disponível na loja da marca, no Mar Shopping e online.

Roses

“Tudo o que faço está de uma forma ou outra ligado à natureza”, sustentava Alexander McQueen, cuja frase norteia a mostra que acaba de ocupar o espaço do número 27 de Bond Street. Se passar por Londres, é favor não perder esta visita aos bastidores do atelier da marca, hoje capitaneado por Sarah Burton, fiel depositária das técnicas de alta-costura e criatividade desarmante de McQueen. Aberta ao público, a exposição “Roses” permite o acesso aos pormenores da confeção de criações icónicas como o vestido encarnado da coleção primavera/verão 2020 que se revela na imagem em baixo em todo o seu esplendor.

Alice

Freixo maciço (na estrutura) e cortiça compósita clara ou cortiça compósita escura (no assento). É uma cadeira portuguesa, com certeza, a novidade mais fresca da DAM, que apresenta a sua Alice. Uma peça elegante, que “sabe receber com fidalguia” e cujas “pernas posteriores são coscuvilheiras, estão rodadas em si mesmas para poderem conversar”. O produto final desta amena cavaqueira, desenhada por Hugo Silva e Joana Santos, é uma criação simples com um toque bem especial, com capacidade para se ajustar a diferentes situações, não fosse ele português de gema.

