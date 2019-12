Uma pessoa morreu num aparatoso acidente rodoviário, esta noite, em frente ao Hospital Santa Maria, em Lisboa.

De acordo com os Bombeiros Sapadores de Lisboa, contactados pela Rádio Observador, o alerta foi dado por volta das 00h30 desta quinta-feira. A vítima mortal era um homem de 39 anos.

Relativamente ao número de feridos, os bombeiros falam num homem de 33 anos, que foi encaminhado para o Hospital Santa Maria. Já o Comando Metropolitano de Lisboa, contactado pelo Observador, refere dois feridos, um homem e uma mulher.

No local, estiveram seis viaturas dos Bombeiros Sapadores, com 19 elementos. Estiveram ainda dois carros da polícia, um com dois elementos da Brigada de Investigação de Acidentes de Viação e outro com o supervisor da divisão de trânsito.

O acidente, que envolveu três viaturas, ocorreu na rua das Forças Armadas e atualmente o trânsito circula sem dificuldades.