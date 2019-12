Feira do Livro Infantil

Biblioteca de São Lázaro, Rua do Saco 1, Lisboa; Sábado, das 10h às 13h e das 14h às 18h

Para quem conta ou ouve histórias para adormecer: a feira inteiramente dedicada aos livros infantis acontece este sábado na Biblioteca de São Lázaro, em Arroios. A iniciativa resulta da parceria com algumas livrarias e editoras — tais como Tigre de Papel, Baobá, Literaturas Afrikanas, Ler por aí e BOCA — e promete muita animação literária, para miúdos e graúdos. Ei-las: as apresentações de livros, as horas do conto e ainda as oficinas de construção de bonecas. A ideia é cruzar diferentes públicos e aguçar a curiosidade dos mais novos no que à leitura diz respeito naquela que é a biblioteca municipal mais antiga da cidade, criada em 1883.

Concertos de Natal em Igrejas

Igrejas de São Roque, Paroquial de São Bartolomeu do Beato, de Santo Eugénio e Basílica de Nossa Senhora dos Mártires; Sexta, sábado e domingo

Para quem dá graças a Deus por música clássica: a Igreja de São Roque, na freguesia da Misericórdia, inaugura já esta sexta-feira, pelas 21h30, o ciclo de concertos de Natal em Lisboa ao servir de palco para a Orquestra Orbis. Mas até ao final do fim de semana há mais concertos, sempre em ambientes épicos. No sábado, a partir das 16h, a Igreja Paroquial de São Bartolomeu do Beato acolhe a Camerata Atlântica e também o Coro Juvenil de Lisboa, que vai interpretar o famoso Gloria de Vivaldi. Mais tarde no dia, agora na Basílica de Nossa Senhora dos Mártires, vale a pena afinar os ouvidos para escutar os Sons do Chiado, recital que terá como ex-líbris um órgão do século XVIII. A fechar o ciclo, no domingo, está o Coro e Ensemble Orquestral do Estudo de Ópera da Maia, agora na Igreja de Santo Eugénio, nos Olivais. A iniciativa é promovida pela EGEAC e a entrada é livre.

LX Rural – Mercado de Natal

Rua Rodrigues Faria 103, Lisboa; Domingo, das 10h às 18h

Para quem gosta de ir ao campo em plena cidade: domingo, 8 de dezembro, mas também nos dias 15 e 22, há mercado rural nas ruas alcatroadas da Lx Factory (se chover, as bancas invadem ao invés o pavilhão XL). A ideia é trazer ao centro da cidade os diferentes produtos de quem pratica uma agricultura tradicional, sustentável e biológica. Os produtos da época — mas também da quadra — vão invadir as muitas bancas, desde pão caseiro, conservas, legumes frescos, enchidos e até mel.

Mega venda de garagem vintage

Cantinho do Vintage, Rua do Açúcar 19, Lisboa; Sábado, das 11h às 19h

Para quem precisa de redecorar a casa: a celebrar cinco anos de existência, o Cantinho do Vintage organiza o que diz ser uma “mega” venda de garagem. No armazém em Marvila vão estar em exposição cerca de 5 mil artigos — de poltronas a gira-discos e máquinas de escrever –, entre os quais 200 novidades. O projeto em questão é particularmente conhecido por reunir peças do estilo vintage, industrial e de design nórdico, trazendo para junto do público português peças com BI da Dinamarca, Noruega, Suécia, Alemanha, França, Bélgica e Portugal.

Novo café em Lisboa

Rafael Bordalo Pinheiro 32, Lisboa; Todos os dias, das 08h às 00h

Para quem tem saudades da gastronomia italiana: o Caffè di Marzano, situado no Largo Rafael Bordalo Pinheiro, onde antes operava o Rei das Meias, é novo na cidade e veio para ficar. Dos mesmos proprietários da pizzaria Valdo Gatti, no Bairro Alto, aposta em três menus inspirados na cozinha italiana para diferentes momentos do dia. Aos lattes, cappucinos e macchiatos juntam-se panquecas, french toasts, panini e bruschettas, para a manhã. Pela tarde, à mesa chegam as pizzetas (pequenas pizzas) e pastas. Caído o sol e chegada a noite, o espaço transforma-se numa vinoteca, com o destaque a ir para as tábuas de queijos, vegetarianas ou de enchidos que podem ser acompanhadas por vermutes italianos e vinhos de produção sustentável.

Aniversário Plano B – 13 anos

Rua de Cândido dos Reis 30, Porto; Sexta, das 23h às 06h

Para quem gosta de celebrar o aniversário dos outros: o tempo passou e o Plano B, spot incontornável da noite portuense, celebra 13 anos. A data pode ser pouco redonda, mas nada serve de impedimento para uma boa festa. Em dia de aniversário, o Plano B convida alguns dos seus artistas preferidos, dividindo-os por vários palcos e salas. The Legendary Tigerman, Rui Pregal da Cunha, Tomás Wallenstein (Capitão Fausto), Folamour e Baltra são os convidados de honra. Os outros somos nós.

Patinar no gelo na Invicta

Praça de D. João I e Praça da Fantasia; Sábado e domingo

Para quem tem equilíbrio: até 12 de janeiro é possível patinar em duas pistas de gelo natural no Porto. A primeira situa-se na Praça de D. João I e a segunda na “Rotunda da Boavista”, como é popularmente conhecida a Praça de Mouzinho de Albuquerque — esta última está inserida na Praça da Fantasia, também ela dotada de uma rampa de gelo, carrosséis, pistas de carro ou um comboio mágico. Os horários podem ser consultados aqui.

Limpeza da praia de Matosinhos

Praia De Matosinhos, Avenida Norton de Matos; Sábado, a partir das 15h

Para quem tem uma forte consciência ambiental: Karen e Mário Gonçalves são o casal à frente do Hotpod Yoga que abriu em outubro na Invicta — a marca faz parte de um franchise maior e traz ao Porto o primeiro estúdio com aulas de hot yoga. E o que é que isto tem que ver com o meio ambiente? Depois de se depararem com enormes quantidades de lixo na praia de Matosinhos, perto do estúdio de yoga, os dois decidiram lançar uma iniciativa e convidar pessoas a juntarem-se a uma bonita causa: limpar a praia em conjunto num sábado à tarde (também acontece a 14 de dezembro). Em troca, quem participar fica de consciência mais tranquila e recebe também uma aula gratuita de hot yoga. O ponto de encontro está marcado para as 15h no Vargas Bar. Mário aconselha as pessoas a trazerem baldes ou sacos e garante que participa quem quiser o tempo que quiser. Mais informações através do número 918 726 430 ou do e-mail porto@hotpodyoga.com.

Nova loja de Vinho do Porto

Rua das Flores 64, Porto; Todos os dias, das 10h às 19h30

Para quem não sabe viver sem um bom vinho do Porto: a loja da Sogevinus acaba de abrir numa das principais artérias comerciais da Invicta, grupo que no portefólio vínico tem as marcas Cálem, Kopke, Burmester e Barros. De portas abertas para a rua, a ideia é aproximar o vinho fortificado dos consumidores. Ao longo de 160 metros quadrados encontram-se diversas referências de vinho do Porto, sendo possível fazer provas específicas, pairings com chocolate e queijos, degustações de vinhos a copo e também de cocktails feitos à base da bebida da casa.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne, todas as semanas, as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.