Com as férias à porta, há muita coisa para preparar – pensar nos presentes para toda a família, organizar os almoços e jantares, escrever postais para os familiares longe, montar a árvore de Natal… a lista é longa. Mas o principal é pensar em como é que vai entreter as crianças nas semanas que se avizinham para que não passem as férias em frente à televisão ou agarradas aos telemóveis e tablets.

Além de todos os mercados, feiras e eventos dedicados à época mais mágica do ano, há muitas coisas que pode fazer em casa com os miúdos nos dias que estiver a chover lá fora. Vai mantê-los ocupados, podem fazer decorações caseiras, estimular a sua criatividade e passar muitas horas animados e ocupados a reutilizar materiais. É a magia do Natal em sua casa. Deixamos cinco sugestões fáceis de replicar e ensinar às crianças.

Sempre que chegarem a casa, vão olhar para aquilo que fizeram. É fácil de fazer com moldes das suas mãos, vai entretê-los durante horas e é uma forma original de decorar a porta de casa com uma arte feita pelos mais novos.

Personagens de Natal em pratos

Vai ter o jantar de Natal em sua casa? E se colocar os miúdos a decorar os pratos da mesa dos mais novos? Podem fazer um prato especial para cada primo, divertir-se e estimular a sua criatividade.

Tea lights natalícias

Uma forma divertida e original de dar uso às tea lights e de criar decorações luminosas e natalícias que, depois, os miúdos podem espalhar pela casa. Podem fazer pequenos pai natais, elfos, bonecos de neve… o que quiserem.

Reciclagem com garrafas de plástico

Ensine os mais novos a reciclar: com garrafas de plástico de sumos, faça com eles pequenos bonecos de Natal ou animais. Eventualmente, os primeiros não vão sair muito bem, mas com a prática vão criar coisas giras. Podem fazer pequenos vasos ou frascos para os miúdos oferecem aos tios e avós.

Massinhas de Natal

E se os ensinar a fazer decorações com massinhas? Podem fazer postais originais e personalizados ou até pequenas decorações para pendurar na árvore. Eles vão adorar meter as mãos na massa e é uma forma de se divertirem.

Fotografias tiradas do Pinterest.

