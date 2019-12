Se algum tiver de enfrentar a terrível situação de ver o seu carro a arder, o melhor é ter à mão um extintor ou a sorte de estar perto de um camião dos bombeiros capaz de, rapidamente, apagar as labaredas. Não foi o que aconteceu ao dono deste SUV da BMW, que aparenta ser um X6. Confrontado com essa situação, o condutor apenas tinha junto a ele um camião cheio de líquido que, apesar de um cheiro nauseabundo, se revelou ideal para sufocar as chamas.

Qualquer veículo, tenha ele montado um motor de combustão a gasolina ou a gasóleo, ou recorra em vez disso a um motor eléctrico alimentado por baterias, pode em algumas condições começar a arder. Nos modelos com motor de combustão, sobretudo se recorrerem a turbocompressores, basta uma intervenção menos cuidada na oficina ou um tubo em más condições, para que óleo ou gasolina entrem em contacto com superfícies muito quentes, como o turbo ou o escape.

Sem se saber verdadeiramente o que aconteceu a este condutor romeno, tudo indica que viu indícios de que havia um princípio de incêndio no compartimento do motor do seu BMW. Procurou ajuda e encontrou-a num camião com um contentor para líquidos. Mas não era água ou qualquer líquido com um odor agradável.

When yo’ car is on fire, but you see the septic truck nearby ???? Posted by Mike Alexander on Thursday, November 28, 2019

O camião que valeu ao condutor a braços com um carro a arder era um veículo específico para limpar fossas sépticas, ou seja, estava cheio com tudo o que “colocamos” nas sanitas.