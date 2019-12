A Alfândega do Porto voltou a ser palco do Concurso Europeu de Jovens Designers do CENIT (Centro de Inteligência Têxtil), na última quinta-feira. À sexta edição, a competição contou com 30 participantes de oito países europeus — Portugal, Espanha, França, Itália, Suíça, Reino Unido, Roménia e Finlândia (estes dois últimos em estreia) — em representação das suas escolas de moda. No total, foram entregues 12 prémios, por país e por área, que atingiram a soma de 30.000 euros.

Idaliina Friman, da Aalto University, em Helsínquia, foi a grande vencedora na categoria de vestuário, além de ter também conquistado o prémio para melhor jovem designer do seu país. Da romena TUIASI, Paula-Elena Pruteanu teve as mesmas distinções, mas na área do calçado. Cada uma das designers levou para casa 5.000 euros em prémios.

No que toca aos designers de vestuário a concurso, houve ainda prémios distribuídos aos restantes países. Estes foram entregues a Marcelo Almiscarado da ESAD (Portugal), a Andres Zurru da IED Madrid, a Rémi Si Larbi do Institut Français de la Mode, a Le Manuel da Polimoda (Itália), a Dan Ren do London College of Fashion e a Aurore Marquis da Head Genève. Cada um deles recebeu um prémio de 2.500, à semelhança dos designers distinguidos, por país, na categoria de calçado — Liquito Mesquita da Lisbob School of Design e Lorenza Cicolini da italiana Arsutoria School.

“A cada edição que passa temos mais e melhores propostas, cada vez mais completas e diferenciadas. O futuro do design de moda europeu está assegurado”, afirmou Luís Hall Figueiredo, presidente do CENIT, em comunicado. O MODAPORTUGAL Fashion Competition afirma-se assim no programa internacional para jovens designers. Durante a última semana, o evento submeteu o trabalho de 30 criadores à avaliação de um júri. A iniciativa é do CENIT e da ANIVEC (Associação Nacional das Industrias de Vestuário e Confeção), em parceria com a APICCAPS e a ModaLisboa.