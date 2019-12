O número de vagas escolares existentes é suficiente para as cerca de 5.900 crianças que, no próximo ano letivo, devem ingressar no no ensino pré-escolar, foi esta sexta-feira anunciado.

A primeira inscrição e registo online das crianças nascidas entre 2015 e 2017 pode ser feito entre 6 e 20 de janeiro, em seis escolas, no máximo, indicou a Direção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), em comunicado.

A partir do início do próximo mês, os pais e/ou encarregados de educação podem consultar “as informações das diferentes escolas relativas à inscrição de alunos” na página eletrónica da DSEJ.

Depois de publicadas, pela DSEJ e pelas escolas, as listas dos alunos admitidos, a confirmação da inscrição na escola pretendida pode ser feita até 5 de abril próximo.