Esta a terminar a marcha pelo clima em Madrid onde participam milhares de ativistas e figuras públicas, incluindo alguns políticos portugueses. Greta Thunberg estará apenas presente na parte final, perto da zona de Nuevos Ministerios onde a marcha tinha fim marcado para as 20h (19h em Portugal), mas apenas chegou pelas 20h12.

Por essa hora iniciaram-se os atos de encerramento da marcha, com a primeira intervenção em Nuevos Ministerios da líder indígena brasileira, Sônia Guajajara. A ativista brasileira focou o seu discurso na floresta Amazónia e assegurou que “Jair Bolsonaro é uma ameaça para todo o mundo”.” Precisamos de nos unir e mobilizar para a luta do planeta. É preciso descentralizar o uso da terra porque a luta da “mãe terra” é a luta mãe de todas as lutas”, terminou.

Poucos minutos depois, Javier Bardem, ator espanhol consagrado em Hollywood, afirmou que este se trata de um dos momentos mais críticos da história. “A Terra está a aquecer e só temos 10 ans para travar a mudança climática”, continuou antes de fazer um pedido às maiores economias para que reduzissem as suas emissões de CO2. “Também temos que mudar o meio de transporte, para que seja mais eficiente e partilhado”, acrescentou Javier Bardem pedindo aos políticos que estivessem “à altura”.

A última a discursar foi Greta Thunberg, pelas 20h42, e começou por afirmar a urgência de agir face ao ponto em que se encontra o planeta nesta crise. “Estamos a dizer às pessoas com poder que têm de tomar responsabilidade”, acrescentou.

A rapariga de 16 anos salientou que o objetivo desta cimeira é alimentar a esperança na luta contra as alterações climáticas e que “o meio milhão de pessoas na cimeira é a esperança”. “Temos que fazer com que as vossas vozes sejam ouvidas porque a mudança que precisamos virá das pessoas com poder. Só nós não vamos conseguir, e os poderosos têm que nos seguir”, continouo. “Estamos a dizer que já chega. Mesmo que eles não gostem, já chega porque estamos a chegar a um ponto em que não temos outra opção”.

A marcha começou às 18h locais (17h em Portugal) com os manifestantes a partirem da zona da estação de Atocha com cerca de 100 mil manifestantes. Estão marcadas várias intervenções e também duas atuações musicais que prolongarão a atividade nas ruas até as 23h (22h em Lisboa). No calendário está um discurso do ator Javier Bardem e de Greta Thumberg que deverá realizar-se no local de chegada às 20h30h (19h30 em Portugal). Para além dos dois, está também planeado falar Sônia Guajajara, a líder indígena brasileira

Os primeiros cânticos começaram a ser ouvidos pelas 18h04 estão sobretudo pedidos de ação por parte dos governos, algo que surge em concordância com o que afirmaram mais cedo os quatro jovens pertencentes ao Fridays for Future (FFF) incluindo as mediáticas Greta Thunberg e Vanessa Nakate. A marcha acontece no terceiro dia da COP25, em Madrid.

Greta Thunberg deveria marcar presença durante todo o desfile, mas face aos meios de comunicação em cena e a toda a confusão (são mais de 100 mil pessoas), a jovem ativista preferiu juntar-se ao movimento apenas nos metros finais, já perto de Nuevos Ministerios, e abandonou ainda no início do percurso. Greta Thunberg saiu de uma conferência de imprensa já perto das 18h sob escolta, face à agitação da sua presença que atrai dezenas de pessoas e meios de comunicação.

A “Marcha Pelo Clima” foi convocada por um conjunto de várias associações climáticas que incluem a Juventude pelo Clima, Rebelião pelo Clima, Aliança pelo Clima e pela Emergência Climática, e tem o lema “O Mundo Despertou para a Emergência Climática”.

Hoy miles de personas salen a las calles de Madrid en la #MarchaPorElClima, un llamamiento a la acción urgente de los gobernantes frente a la #crisisclimática. Avanzamos ya en una transición ecológica justa. El compromiso de España y su Gobierno con la acción climática es firme. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 6, 2019

Ao longo da marcha são identificáveis várias secções onde as pessoas seguem alguns temas ora definidos pela organização, ora espontâneos. Um deles, decidido pelos organização é um tributo aos indígenas do Chile, uma vez que era este o país responsável pela organização da cimeira, mas que, face aos confrontos e agitação social, teve de ser mudada para Madrid.

Uma das secções é composta por portugueses e inclui vários membros do panorama político nacional como Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, André Silva, deputado pelo PAN, e José Luís Ferreira, do partido Os Verdes. Estão também presentes vários órgãos políticos espanhóis.

Porque el 35% del total de las emisiones las emiten 20 empresas en el mundo. ???? Porque queremos un sistema compatible con la vida. ????‍????‍????‍???? Porque no tenemos un planeta B. ???? Porque sin planeta no hay futuro. ???? Hoy vamos todos y todas #UnidasPorElClima a la #MarchaPorElClima. ???? pic.twitter.com/XvjeZdyHPK — PODEMOS (@ahorapodemos) December 6, 2019

Pelas 19h20 (18h20 em Portugal) os primeiros manifestantes foram chegando lentamente à Plaza Colón. O cortejo parou momentaneamente no Paseo de la Castellana e é provável que a cabeça da manifestação chegue depois da hora marcada aos Nuevos Ministerios.

Depois da marcha estão planeados os concertos de Amaral, Macaco, do pianista francês Thomas Potiron, Canallas, Arte Muhé e Celia Bsoul. As atuações devem durar até as 23h.

