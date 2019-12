A ex-líder do PSD Manuela Ferreira Leite vai voltar a estar ao lado de Rui Rio. Segundo um comunicado da candidatura do líder social-democrata, a antiga ministra das Finanças reforça assim o seu apoio, depois de há dois anos também ter estado ao lado do antigo autarca do Porto por considerar estar “a escolher o melhor candidato a primeiro-ministro”.

No último dia de campanha para as legislativas de 6 de outubro, Ferreira Leite defendeu que Rui Rio deveria manter-se como presidente do PSD mesmo perdendo as eleições, o que veio a acontecer.

Acho que evidentemente não há ninguém que se perfile que tenha qualquer tipo de capacidade de mobilizar a população como ele mobilizou a despeito da situação política”, disse.

Além de Rui Rio, são candidatos à presidência do PSD o antigo líder parlamentar Luís Montenegro e o atual vice-presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz.

As eleições diretas para escolher o próximo presidente do PSD realizam-se em 11 de janeiro, com uma eventual segunda volta uma semana depois, e o congresso está marcado para entre 7 e 9 de fevereiro, em Viana do Castelo.