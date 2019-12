O Presidente da República anunciou esta sexta-feira, numa nota publicada no site da Presidência, que vai passar “a noite de 31 de dezembro para 1 de janeiro com a população do Corvo, na mais pequena das ilhas dos Açores do grupo mais ocidental do território nacional”. É de lá, informa a nota de Marcelo Rebelo de Sousa que “será transmitida no dia 1 de janeiro a habitual mensagem de Ano Novo”. O Corvo tem menos de 500 habitantes e apenas 17 km2 de área.

De 2018 para 2019, Marcelo Rebelo de Sousa passou o Ano Novo em Brasília, no Brasil, onde assistiu à tomada de posse do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro a 1 de janeiro. Na noite do reveillon, Marcelo teve um jantar na embaixada portuguesa na companhia de várias figuras dos Países de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), incluindo o presidente de Cabo Verde.

Na passagem de ano de 2017 para 2018, o Presidente da República tinha previsto fazer visitas nos dias 31 de dezembro de 2017 e 1 de janeiro de 2018 a localidades afetadas pelos incêndios de junho e outubro desse ano. Dias antes teve problemas de saúde que perturbaram ligeiramente o programa, já que teve de ser operado a uma hérnia.