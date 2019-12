Não foi difícil convencer Rodrigo Guedes de Carvalho. “Assim que percebi a ideia, a minha resposta foi basicamente: ‘Onde e a que horas?'”, disse o pivot do Jornal da Noite da SIC ao Observador. A ideia era “um pouco maluca”: fazer um vídeo tutorial a ensinar a coreografia de uma música do cantor Tiago Bettencourt, o single “Trégua”.

Há cerca de 15 dias tocou o telefone. Era o Tiago Bettencourt a dizer que tinha uma proposta um pouco maluca para me fazer. A música já tinha o vídeo com a banda, mas decidiu-se fazer outro com um tutorial da dança que a acompanha”, relata ao Observador.

Na reunião do músico Tiago Bettencourt com a editora, foram estudadas “várias hipóteses”, mas acabou por ficar decidido que “o mais interessante era convidar alguém que representasse o completo oposto daquilo que era esperado”. “Decidiram ir para a zona de credibilidade do pivot de informação e acharam que eu era a pessoa ideal”, conta Rodrigo Guedes de Carvalho ao Observador.

E assim foi. O resultado foi divulgado esta quinta-feira, na página do Facebook do músico, numa publicação em que o cantor agradece ao jornalista este “belo trabalho”. No vídeo, Rodrigo Guedes de Carvalho aparece de fato e gravata — que vão mudando de cor — a fazer os passos de dança, à medida que aparecem os títulos de cada um desses passos. “Marionete Desanimada”, “Rosa Mota”, “Abrir acordeão”, “Frankenstein Revés” ou “Pomba Branca” são alguns exemplos.

Ter Rodrigo Guedes de Carvalho a dançar de fato não foi por acaso. “A ideia era apresentar o meu uniforme profissional — isto é, o fato e a gravata — e manter a minha expressão séria com que apresento as notícias. Não foi fácil sobretudo porque tinha de ser tudo gravado num take“, contou ao Observador, adiantando que não acredita que este vídeo vá afetar “um pingo” da sua credibilidade”.

E quem me conhece sabe que sou dos pivots que mais gosta de correr riscos e de se divertir com aquilo que faz”, disse ainda.

O pivot da SIC confessa, no entanto, que só aceitou fazer “isto por ser o Tiago Bettencourt”. Não só porque considera a sua música “muito bem sacada, ritmada” e “divertida”, mas também porque já conhecia o cantor: Tinha-o convidado para fazer uma malha de guitarra no disco que publiquei este ano com o projeto “Xave”. Na música “Passeio de Bicicleta”, há uma malha que é muito simples mas que eu queria que tivesse o toque do Tiago”, explicou.

Na publicação do Facebook onde partilha o vídeo, Bettencourt acrescenta que o objetivo deste tutorial é “motivar flashmobs nos próximos concertos no Coliseu e Casa da Música. “Precisava de um professor com a credibilidade e seriedade suficientes para o objetivo pretendido. A escolha do Rodrigo Guedes de Carvalho foi óbvia. Agora não têm desculpa. Façam o favor de praticar”, lê-se na publicação.

O pivot da SIC revela que manteve a sua participação no vídeo “um pouco em segredo”, mas agora que já é público, “as reações têm sido muito boas”. “De surpresa, sobretudo”, detalha. “Estava a comentar com um amigo meu que agora decidi fazer uns vídeos a declamar poesia na minha página do Facebook. Mas o que me dizem é que gostaram muito do vídeo da dança. Está ali um homem a declamar poemas lindíssimos e disso ninguém fala”, rematou ainda entre gargalhadas.