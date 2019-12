O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, cancelou esta sexta-feira uma licitação de assinaturas digitais de medias locais e internacionais por parte do Governo que excluía o jornal Folha de S. Paulo, segundo informação publicada no Diário Oficial da União.

A exclusão do jornal brasileiro da licitação ocorreu após críticas ao Governo. Em outubro, Bolsonaro informou que iria cancelar todas as assinaturas do jornal em órgãos do poder Executivo.

Desde a campanha eleitoral, Bolsonaro alega que a Folha divulga notícias falsas contra si e os seus aliados. O Presidente também declarou publicamente que impediu a participação da Folha no edital porque o jornal “não serve nem para forrar galinheiro”.

Após excluir a Folha do edital, o chefe de Estado foi alvo de contestações judiciais e críticas de entidades de classe, grupos que defendem a liberdade de expressão e até mesmo juristas, que viram neste ato a prática de crimes de responsabilidade porque Bolsonaro terá violado a Constituição.