A polícia abateu um atirador na base naval na Florida, Estados Unidos, depois de o homem ter aberto fogo e ter matado, pelo menos, uma pessoa, avança a CNN. Este é o segundo incidente em dois dias em bases navais nos Estados Unidos. Na quarta-feira, dois civis foram mortos em Pearl Harbor.

Para além do atirador e da vítima mortal, a imprensa norte-americana está a avançar que várias pessoas foram hospitalizadas no seguimento do tiroteio, sem precisar números.

Na Base de Pensacola trabalham mais de 16 mil militares e 7.400 funcionários civis, para além de ali viverem muitas famílias, avança o almirante aposentado John Kirby à CNN. Na sua página de Facebook, a base anunciou que está em lock down, ou seja, ninguém entra, nem ninguém sai.

#UPDATE: Active shooter is deceased. One additional fatality has been confirmed. Unknown number of injured people being transferred to local hospitals. — U.S. Navy (@USNavy) December 6, 2019

BREAKING: @NBCNews Special Report: Shooting at Naval Air Station Pensacola in Florida; base on lockdown; shooter dead. https://t.co/JWamRQjOYa — NBC News (@NBCNews) December 6, 2019