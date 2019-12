Tomás Correia propôs que Paulo Pedroso, antigo deputado socialista e ministro no Governo de António Guterres, seja não executivo no conselho de administração do Banco Montepio. A notícia é avançada pelo Público, que escreve que a proposta foi recebida de forma inesperada.

Tomás Correia, em representação da Associação Mutualista Montepio Geral, acionista de controlo, avançou com a ideia na quinta-feira passada durante a assembleia geral extraordinária para indigitar Pedro Leitão como presidente-executivo (CEO). O momento foi aproveitado para lançar o nome de Paulo Pedroso, apontado em 2018, pelo Ministério das Finanças, para representar Portugal no Banco Mundial, onde substituiu Nuno Mota Pinto, que Tomás Correia convidou para ser CEO da caixa económica e que foi chumbado pelo Banco de Portugal.

Esta iniciativa de Tomás Correia terá sido uma das últimas como líder da administração da mutualista, dado que renunciou o mês passado à presidência, com efeito a partir do dia 15 de Dezembro. O seu braço direito, Luís Almeida, está sob a mira do Banco de Portugal e, caso a investigação lhe seja desfavorável, pode abrir a porta a novas eleições no grupo.