O secretário-geral do PS, António Costa, evocou este sábado os “valores europeus” e “progressistas” do histórico fundador do partido Mário Soares, assinalando assim o 95.º aniversário do antigo chefe de Estado português.

O PS, que hoje se orgulha dos seus valores europeus e aberto aos valores progressistas do mundo, recorda o dia do nascimento de Mário Soares e a sua memória”, lê-se numa mensagem do atual primeiro-ministro publicada na página oficial do PS e também na conta da rede social Facebook do partido “rosa”.

Mário Soares, que começou a opor-se ao regime do Estado Novo nas fileiras do PCP, nasceu em 7 de dezembro de 1924 e morreu em 07 de janeiro de 2017. Foi primeiro-ministro entre 1976 e 1978 e entre 1983 e 1985, seguindo-se dois mandatos na Presidência da República, entre 1986 e 1996.

Os seus ideais humanistas, a coragem com que enfrentou a ditadura, a inteligência com que venceu a perseguição, a resistência à privação da liberdade são a prova de um caráter indomado e indomável, lúcido e generoso, que nos legou uma transição pacífica para a democracia, a adesão às comunidades europeias, a conquista e a consolidação das liberdades e direitos fundamentais e um projeto de sociedade baseado no valor da autonomia e comprometido com o ideal da fraternidade”, destacou ainda António Costa.

O secretário-geral-adjunto do PS, José Luís Carneiro, vai estar também este sábado num jantar de homenagem a Soares em Baião, onde são esperados cerca de mil militantes e simpatizantes do PS, segundo a organização.