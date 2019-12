A Casa Branca informou Congresso dos Estados Unidos esta sexta-feira que recusa participar de audições de impeachment contra o presidente norte-americano Donald Trump, no Comité Judiciário da Câmara dos Representantes, na próxima semana. A informação é avançada pela CNN, que teve acesso a uma carta enviada pelo advogado da Casa Branca, Pat Cipollone, ao presidente do Comité, Jerry Nadler.

Na carta datada de 6 de dezembro e com apenas dois parágrafos, o advogado defende que o impeachment é “completamente infundado” e considera-o um “abuso de poder imprudente, por parte da Câmara dos Representantes”.

A Câmara dos Representantes já perdeu tempo suficiente com esta charada. Devem acabar com este inquérito agora e não gastar mais tempo com audições adicionais”, lê-se na carta.