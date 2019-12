A Iveco, construtor de veículos pesados controlado pela família Agnelli, tal como a FCA, lançou o seu novo tractor de semi-reboque S-Way, destinado a substituir o Stralis. O novo modelo vai recorrer ao tradicional motor turbodiesel, com versões de 480 cv e 570 cv, ou a versões a gás natural liquefeito, com potências de 400 cv e 460 cv, substancialmente mais amigas do ambiente. A novidade é que a Iveco aposta em ser a primeira marca a oferecer na Europa um camião de 36 toneladas alimentado exclusivamente a energia eléctrica, armazenada numa bateria.

O protótipo Nikola TRE já existia, sendo um projecto previsto para a Europa por esta marca jovem mas cheia de potencial, que todos respeitam como um dos players mais avançados em camiões eléctricos, sejam eles alimentados por bateria ou fuel cell. O acordo com a Iveco permitiu à Nikola voltar a surpreender o mercado, pois a Iveco pretendia ter exactamente o que a Nikola promete, ou seja, um camião capaz de bater uma versão diesel em todos os aspectos, dos custos de utilização à autonomia.

O camião eléctrico da Iveco na realidade vão ser dois, construídos sob a mesma base e com o mesmo aspecto. Contudo, são diferentes em termos mecânicos e destinam-se a clientes distintos. De um lado uma versão eléctrica a bateria, alimentada por uma bateria com 750 kWh de capacidade e capaz de percorrer 483 km entre recargas, para em alternativa surgir um outro tipo de camião eléctrico, mas este alimentado pela electricidade que gera a bordo, com recurso a fuel cells, ou seja, as células de combustível a hidrogénio. Estes estão equipados com depósitos de hidrogénio, cuja capacidade varia entre 60 e 80 kg, o que garante ao camião uma autonomia compatível com uma versão diesel, com a vantagem de consumir o mesmo tempo para as operações de recarga, o que ainda não é possível num modelo alimentado por bateria.