Um novo sismo foi registado esta sábado à tarde no Faial, nos Açores, depois de esta madrugada já ter sido sentido um outro evento naquela ilha açoriana, adiantou a Proteção Civil regional.

Segundo um comunicado enviado do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, “o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) informou que às 17:18 locais” de hoje (mais uma hora no continente) foi registado um sismo “com magnitude 3,5 na escala de Richter e epicentro a cerca de 29 quilómetros” a oeste do Capelo.

“De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli Modificada) nas freguesias de Capelo, Castelo Branco e Praia do Norte (concelho de Horta)”, adianta o comunicado, acrescentando que “o evento foi ainda sentido com intensidade III na freguesia de São Roque do Pico”, na ilha do Pico.

O outro sismo registado hoje na ilha do Faial ocorreu às 06:46 (hora local) e teve magnitude 3,2 na escala de Richter, sendo sentido com intensidade máxima III na freguesia da Feteira.

Desde o dia 03 de novembro que a zona oeste do Faial tem vindo a registar “um ligeiro incremento” da atividade sísmica.