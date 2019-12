“The God Father, signed and sealed”. “We are the champions”. “Santa Baby”. “Fifty shades of José”. “I stand by the boss”. Até onde pode ir a devoção de um fã perante o seu grande ídolo? No caso de Viv Bodycote, uma inglesa de 62 anos que admira há muito José Mourinho, chega às 38 tatuagens – e a contar. E a história não demorou a passar dos tabloides ingleses para a imprensa internacional pelo caricato, com as explicações da protagonista que já gastou alguns milhares de libras a gravar o técnico português no corpo acompanhado de algumas frases.

5 – Jose Mourinho has seen his side score five goals in the Premier League for the first time since January 2015 (Chelsea 5-0 Swansea) – his Manchester United team never scored more than four goals in his 93 league games with the club. Alive. pic.twitter.com/lCXdjpOtCp — OptaJoe (@OptaJoe) December 7, 2019

“Definitivamente, vale a pena porque amo-o. Estou disposta a gastar mais e já estou a pensar na próxima. Ciúmes do meu marido? Não, nada. Também ama José Mourinho. Vemos os jogos juntos e pergunta sempre por ele. Adorava conhecê-lo, seria uma honra para dizer que tenho muito respeito pelo que conseguiu e que o apoio nos bons e nos maus momentos”, contou, citada neste caso pelo As e pelo Mundo Deportivo, numa história que começou a ser escrita, ou neste caso tatuada, após a saída do Chelsea. O futebol é um jogo de emoções e são muitas as histórias de paixão dos adeptos pelos principais intérpretes, como era percetível também no novo e moderno estádio do Tottenham onde figuravam muitos e muitos sul-coreanos com camisola e cachecol de Son Heung-min. Também ele poderá um dia ter quem tatue a sua imagem porque, aos 27 anos, está cada vez mais influente.

Depois da primeira derrota na era José Mourinho em Old Trafford, a meio da semana, o Tottenham “atropelou” o Burnley com uma “manita” (5-0) que podia ter outra expressão em termos finais (e oportunidades não faltaram). Por mérito próprio e muita velocidade à mistura, até o único senão do português por ter aceite a proposta do clube londrino nesta fase podia ter sido ultrapassado – ir à Arábia Saudita ver aquele que para muitos foi descrito como o combate de boxe do ano, entre Anthony Joshua e Andy Ruíz. “A coisa má de ter agora este trabalho no Tottenham é que não posso estar no combate. Fui convidado pelo príncipe para estar lá mas prefiro estar no jogo com o Burnley. Se o Anthony Joshua vai ganhar? Não sou um especialista, apenas gosto muito do desporto e do Anthony porque é um bom miúdo. Espero que ele ganhe mas no desporto também se pode perder… Vamos ver”, explicou na conferência de imprensa de lançamento do encontro deste sábado.

José Mourinho says his appointment at #thfc has caused him to miss watching the Anthony Joshua fight live. [Hayters TV] pic.twitter.com/eoYk5cBPhB — Hotspur Related (@HotspurRelated) December 6, 2019

O português ficou (como teria de ser) mas também acabou por ver e comandar um grande espetáculo, sobretudo na primeira meia hora de jogo: Harry Kane, logo aos quatro minutos, inaugurou o marcador com um grande remate de meia distância; Lucas Moura aumentou a vantagem cinco minutos depois aproveitando um lance confuso na área do Burnley com a bola a pingar perto da linha de golo antes do toque final; e Sissoko acertou no poste ainda no primeiro quarto de hora após mais uma jogada iniciada e com assistência de Son. O conjunto visitante ainda teria também uma bola no ferro antes do golo da tarde, com o sul-coreano (que já tinha ficado aborrecido com Dele Alli numa jogada onde o internacional inglês surgiu isolado com o companheiro ao lado) a agarrar na bola à saída da sua área, a correr todo o campo e a finalizar para o 3-0 (32′).

Num segundo tempo a um ritmo mais moderado e com ainda menos história face à superioridade do Tottenham (de tal forma que Mourinho aproveitou para lançar alguns jovens como Oliver Skipp ou Troy Parrott), Kane voltou a marcar à bomba (54′) e Sissoko fechou as contas à entrada do último quarto de hora (74′). Com este resultado, os spurs subiram à condição ao quinto lugar da Premier League, ficando agora à espera do desfecho do Manchester City-Manchester United (o Wolverhampton, que tem também 23 pontos, joga apenas amanhã). E enquanto segue esse dérbi, é provável que dê uma espreitadela no combate de Anthony Joshua com Andy Ruíz…