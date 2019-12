Num momento em que o debate nos EUA se centra na eventual destituição do presidente americano, Donald Trump decidiu falar de casas de banho e de lâmpadas. “As pessoas estão a puxar o autoclismo 10 a 15 vezes, em vez de uma”, disse o presidente americano, citado pelos meios de comunicação social do país.

“Temos uma situação em que estamos a olhar muito seriamente para lavatórios, chuveiros e outros elementos de casas de banho em que se abre a torneira e em áreas em que há grandes quantidades de água”.

Tudo porque os americanos estarão com dificuldade em lavar as mãos, de acordo com Donald Trump. “Vocês abrem a torneira e não têm nenhuma água. Eles tomam um banho e a água vem às pinguinhas”, disse o presidente americano durante um debate na Casa Branca com líderes de pequenas e médias empresas sobre excessos regulatórios.

“Vocês vão a um edifício novo ou uma casa nova e eles têm padrões, mas não conseguem aceder a água. Não podem lavar as mãos com facilidade, tal é a escassez de água que vem da torneira. E o resultado é que deixam a torneira ligada e demora muito mais tempo a lavar as mãos”, disse o presidente norte-americano.

Pres. Trump says EPA is looking at water standards "at my suggestion."

"People are flushing toilets ten times, fifteen times…You can't wash your hands, practically, there's so little water comes out of the faucet." https://t.co/JsAo4rT8TM pic.twitter.com/47ZQhxFBkD

— ABC News (@ABC) December 6, 2019